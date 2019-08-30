印度放宽外国直接投资规定以提振经济

新华社孟买8月29日电（记者张亚东）印度政府日前决定放宽外国直接投资规定，希望吸引更多外资以提振印度经济。

印度政府28日宣布，将放宽在零售业、制造业等领域外国直接投资的相关规定。比如，在单一品牌零售领域，印度此前要求外资零售商每年必须从印度本地采购30%的商品。按照新规定，外资零售商在5年内采购的商品总量中，从印度本地采购的商品比重不低于30%即可。

印度商工部28日表示，放宽外国直接投资规定将使印度对外资更具吸引力，从而带来投资增加和就业增长。

分析人士认为，印度政府现阶段放宽外国直接投资规定与近来印度经济增速持续下降有关。印度中央统计局数据显示，印度2018-2019财年（2018年4月至2019年3月）经济增速为6.8%，低于上一财年水平。今年1至3月，印度经济增速仅为5.8%，为近5年来最低水平。此外，受财政赤字目标所限，印度运用财政政策刺激经济的空间有限，因此加大吸引外资力度成为务实之选。

据印度政府公布的数据，印度2018-2019财年吸引外国直接投资643.7亿美元，创历史新高。

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