人民网>>国际

孟加拉国登革热病例近7万 已致52人死亡

2019年08月30日08:57  来源：新华网
 

　　新华社达卡8月29日电（记者刘春涛）孟加拉国政府部门最新数据显示，孟境内今年已报告登革热病例逾6.7万例，已确认导致52人死亡。

　　据孟加拉国卫生和家庭福利部下属卫生服务总局最新公布的数据，8月27日8时至28日8时，全国新增登革热病例1157例，其中首都达卡551例。近来每日新增病例数比本月早些时候有所下降。截至28日，有5222名患者在全国各地医院接受治疗。

　　登革热疫情暴发以来，孟加拉国政府部门加大了灭蚊力度，同时要求民众及时清理住所附近水体，减少适合蚊子产卵的环境。

　　登革热是一种蚊媒传染病，主要在热带和亚热带地区流行，典型症状包括持续发热、头痛、肌肉痛、关节痛等，严重时可致死。今年东南亚地区登革热疫情来势凶猛，多国病例数量大幅超过去年同期。

(责编：燕勐、贾文婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

深度阅读

【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线        在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长        端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】

国际|独家稿库|环球人物
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved