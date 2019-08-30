孟加拉国登革热病例近7万 已致52人死亡

新华社达卡8月29日电（记者刘春涛）孟加拉国政府部门最新数据显示，孟境内今年已报告登革热病例逾6.7万例，已确认导致52人死亡。

据孟加拉国卫生和家庭福利部下属卫生服务总局最新公布的数据，8月27日8时至28日8时，全国新增登革热病例1157例，其中首都达卡551例。近来每日新增病例数比本月早些时候有所下降。截至28日，有5222名患者在全国各地医院接受治疗。

登革热疫情暴发以来，孟加拉国政府部门加大了灭蚊力度，同时要求民众及时清理住所附近水体，减少适合蚊子产卵的环境。

登革热是一种蚊媒传染病，主要在热带和亚热带地区流行，典型症状包括持续发热、头痛、肌肉痛、关节痛等，严重时可致死。今年东南亚地区登革热疫情来势凶猛，多国病例数量大幅超过去年同期。

(责编：燕勐、贾文婷)