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博茨瓦纳总统宣布解散议会

2019年08月30日08:54  来源：新华网
 

　　新华社哈博罗内8月29日电（记者杨孟曦）博茨瓦纳总统办公室28日晚发布声明说，总统莫克维齐·马西西根据宪法赋予的权力，宣布从即日起解散议会。

　　当地媒体指出，根据博茨瓦纳宪法，总统在解散议会后将在60天内宣布举行总统选举的具体日期。总统选举投票通常在10月举行。

　　2014年11月，马西西由时任总统伊恩·卡马任命为博茨瓦纳副总统。根据博茨瓦纳宪法，总统任期每届5年，最多可连任两届，总统两届任期满后，将职位交给副总统，至次年总统选举新总统产生。马西西于2018年4月1日就任总统。

　　博茨瓦纳自1966年独立以来一直由民主党执政，马西西担任民主党总裁。当地媒体认为，在即将举行的总统选举中，民主党将面临民主改革联盟等反对党的挑战。

(责编：燕勐、刘洁妍)
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