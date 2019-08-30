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新华国际时评：美方极限施压的手段依然无效

2019年08月30日08:53  来源：新华网
 

　　新华社北京8月29日电 题：美方极限施压的手段依然无效

　　新华社记者叶书宏

　　近日，美方宣布将对约5500亿美元自华进口商品加征关税，把中美经贸摩擦推向白热化。面对自身不断出现的经济衰退风险信号、以及来自国际社会的反对声音，尤其是中国的坚决反制，美方一些人的焦虑感愈发凸显，其妄图以高压手段快速压服中国的幻象正在崩塌。

　　自去年7月美国单方面挑起史上最大规模经贸摩擦以来，美方一些人不断宣称“贸易战是好事而且容易赢”的论调。然而，一年来的数据显示，美国对华出口减少了330亿美元，中国对美贸易顺差非但没有减少，反而有所增加。英国伦敦经济与商业政策署前署长罗思义认为，在美国挑起的这场贸易战中，时间在中国一边。

　　当前，经贸摩擦对美方的负面影响加速累积。美方不得不承认贸易战对美国消费者、企业和产业造成冲击，挫折感、焦虑感在加深，这不难理解。加征关税的传导效应使得美国消费者痛感增加，对华出口市场萎缩让农业部门损失巨大，制造业采购经理人指数十年来首次跌破荣枯线，而被认为是经济衰退预警信号的长短期国债收益率倒挂……最近，一项针对200多位经济学家的调查显示，98%的受访者认为美国经济今年之后将面临衰退。

　　国际上，贸易战破坏全球供应链，冲击国际贸易秩序和全球经济，美国为此正承受着来自各方包括其盟友越来越大的压力。西方七国集团峰会上，法国总统马克龙、欧洲理事会主席图斯克都呼吁美国停止贸易战。英国首相约翰逊在同特朗普会晤时明确表示不支持贸易战，认为这场贸易战正在破坏全球经济的稳定增长。

　　反观中国，在坚决反制美方贸易霸凌的同时，中国经济社会保持平稳有序发展。国际货币基金组织近期发表年度“第四条款”磋商报告，认为美国对中国进口商品加征的关税很可能仅对中国经济产生“有限的直接影响”。报告对中国经济表现给出了总体积极的评价，并对中国经济持续发展作出乐观预测。

　　面对美方咄咄逼人的极限施压和霸凌行径，中方始终保持不愿打、不怕打，必要时不得不打的态度。对美方一些人的出尔反尔和一再升级经贸摩擦，中方的反制理性克制，效果精准，既最大限度照顾到各方民众福祉与世界发展大局，又在中美双边贸易量不对称的条件下争取以少胜多、以战止战的效果。

　　贸易战没有赢家。美方一些人在背离理性的道路上越滑越远。他们误判了中国发展的动力源泉，误判了中国经济的韧性，更误判了中国维护国家核心利益和人民根本利益的决心。究其根源，乃是其对旧时代霸权主义思维的过度迷恋。英国学者马丁·雅克有言：关键在于忽视了中国的历史和文化。他们忘记了自己所面对的，是一个历经兴衰更替和外族入侵却延续数千年而从未中断的文明，他们低估了中国人维护国家尊严的坚定决心。

　　一年来的事实证明，以极限施压逼迫中国就范，以贸易战阻遏中国发展，只是美方一些人的痴心妄想。中国早已今非昔比。中国的经济对外依存度显著降低，贸易结构更加多元化。中国经济不依赖于某个单一市场。不断壮大的国内消费市场和供给侧结构性改革的推进，正驱动着中国经济步入高质量发展新阶段。中国良好的发展态势，一如滚滚向前的历史巨轮，并非几轮关税大棒所能逆转。

　　面对外部遏制，中国不仅没有在对外开放的大路上回撤，反而把压力转化为动力，开放的大门越开越大，通过改革开放发展壮大自己。中国坚定地站在开放融合的世界潮流一边。

(责编：燕勐、刘洁妍)
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