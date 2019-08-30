汪永清率团赴俄出席第四十五届世界技能大赛闭幕式及会旗交接仪式

新华社北京8月29日电 8月25日至29日，全国政协副主席汪永清应邀赴俄罗斯喀山出席第四十五届世界技能大赛闭幕式及会旗交接仪式，同普京总统握手寒暄，同俄副总理戈利科娃，鞑靼斯坦共和国总统明尼哈诺夫、国务委员会主席穆哈梅特申，以及世界技能组织负责人会见会谈，并看望中国代表团全体参赛选手。

汪永清在与俄方会见会谈中重点介绍了中方推动落实中俄两国元首多次会晤达成共识的积极态度和实际行动，表达了进一步充实两国关系和世代友好内涵的良好愿望，并表示中国全国政协愿与俄方有关机构加强交流合作，为发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系作出积极贡献，希望俄方支持上海办好第四十六届世界技能大赛。

俄方积极评价俄中关系取得的进展，认为两国元首的高度互信必将为双方合作开辟广阔前景，并表示将支持上海大赛。

《 人民日报 》（ 2019年08月30日 03 版）

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