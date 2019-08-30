日前，第九届戏剧奥林匹克在富山县南砺市利贺艺术公园开幕，中国国家话剧院原创剧目《人生天地间》与各国百余名戏剧爱好者见面。
话剧改编自鲁迅著名中篇白话小说《阿Q正传》。该剧在创作上充分发挥话剧台词塑造人物形象的优势，采用中国传统戏曲表演技巧和形式，以全新视角重新演绎《阿Q正传》。
“这是一部非常棒的话剧，我被深深打动了。”第九届戏剧奥林匹克执行委员会主席吉田忠裕对记者表示，“这部话剧通过中国演员的精彩演出征服了现场观众，希望更多人欣赏到中国优秀文艺作品。”
“太精彩了。中国年轻演员把鲁迅的作品演绎得淋漓尽致。”日本资深媒体人内田洋一说，“日本读者对鲁迅很熟悉，希望更多的日本观众能有机会欣赏到这部精彩话剧。期待日中两国文化交流合作更加频繁，不断促进两国人民之间的相互理解和友好感情。”
前来参加戏剧奥林匹克的意大利导演马蒂·塞巴斯蒂安被该剧深深打动：“这部话剧令人备受感动，今后我会阅读更多鲁迅的作品。”多名日本专家学者也表示，这部作品让人们看到了中国现代戏剧的强大实力，演员、编剧、导演、舞台道具等都达到国际先进水平。
《人生天地间》自2016年在波兰首演后，先后在德国、法国、印度等7个国家11个城市演出，深受各国观众喜爱。一名观众留言道：“戏很棒，很少看到这么生动的话剧了。”一名德国剧评人表示，《人生天地间》这部作品描写的生活和内容有厚度，思想深刻；演员对人物诠释与体现令人感动和佩服，舞台简洁并富有变化，有力地表现和揭示了作品的内涵，在生动的戏剧场面中给人以心灵的冲击。
该剧主创人员在接受记者采访时表示，戏剧奥利匹克的宗旨就是促进各个国家之间文化艺术的交流与互鉴。希望通过这部话剧向世界传播中国文化，让外国民众深入了解中国戏剧。
戏剧奥林匹克是1994年创立的国际性戏剧艺术节，是各国进行戏剧艺术交流展示、学习借鉴、共谋发展的重要平台。本届戏剧奥林匹克主题为“桥梁—创造”。除《人生天地间》外，由中国国家话剧院打造的另一部话剧《兰陵王》也将于9月中旬在本届戏剧奥林匹克上演。
（本报日本富山县电）
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