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“美国制鞋业不可能与中国脱钩”

——访美国鞋业批发商与零售商协会主席普里斯特

本报驻美国记者 张梦旭

2019年08月30日06:18  来源：人民网－人民日报
 

　　“中国是美国最主要的鞋类供应商，美国每年需要进口约23亿双鞋，其中七成来自中国。美中两国厂商和消费者都是美国政府关税政策的受害者，没有哪方能够从中获益。”美国鞋业批发商与零售商协会主席马特·普里斯特日前在接受本报记者采访时表示。

　　美国鞋业批发商与零售商协会有会员企业500余家，占美国鞋业厂商的90%。普里斯特说：“美中经贸摩擦爆发以来，美国总有一种声音在讨论两国经贸脱钩的可能。从美国制鞋业的角度来看，这种脱钩是完全不可想象的。中国拥有充足的劳动力和强大的生产能力，美中之间建立了牢固的供应链。美国制鞋业不可能与中国脱钩，这是一个基本事实。”

　　“美国政府一再声称‘中国将为关税埋单’，这显然不是事实，关税最终将转嫁到美国消费者头上。”普里斯特表示，上世纪30年代，胡佛政府出台《斯穆特—霍利关税法》，大幅提高超过2万种外国商品的进口关税，以期减少进口，出清国内积压产品，由此导致全球范围内的贸易战，美国对外出口急剧下降。这被认为是使美国深陷大萧条并给全世界带来大灾难的原因之一。历史上的一幕可能会在今天重演。“加征关税将导致商品价格上涨，进而导致需求减少、销量下降、利润下滑以及通货膨胀。加征关税将损害美国自身经济前景，并影响全球经济。”

　　这不仅仅是普里斯特的忧虑。8月28日，160多家美国商业组织组成的联盟联名致信美国政府，要求推迟对中国输美商品加征关税，并称加征关税会损害美国工人和消费者利益，对美国经济产生消极影响。美国投资银行高盛日前发布报告称，贸易战带来的不确定性将让美国经济陷入衰退周期。

　　普里斯特曾担任美国商务部负责纺织品和服装事务的助理部长帮办。“商业的发展需要稳定的政策环境和政策可预测性。遗憾的是，我从本届美国政府那里看不到任何连贯的政策，今天和明天的说辞可能完全不同。在这种情况下，我们怎么能够进行长远的商业规划呢？这种不确定性严重阻碍美国商业的发展。”

　　普里斯特告诉记者，他曾25次到访中国，与中国合作伙伴建立了良好合作关系。他认为，中国市场经济正日益完善，在知识产权保护、市场准入等方面取得的积极进展有目共睹。

　　（本报华盛顿8月29日电） 


　　《 人民日报 》（ 2019年08月30日 03 版）
(责编：李枫、袁勃)
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