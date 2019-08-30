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升级摩擦于事无补（钟声）

2019年08月30日06:18  来源：人民网－人民日报
 

　　观察中美经贸摩擦，从来不难发现彼此“对撞”的信息。当地时间8月28日，美国政府再次宣布对中国商品分阶段加征关税。同一天，超过160家美国商业组织组成的“美国自由贸易联盟”联名致信美国领导人，要求立即推迟对中国商品加征的所有关税。

　　理性与非理性的较量，成为中美经贸摩擦最明显的特点。透过一个又一个回合，成堆的问号摆在人们面前：美方一些人要解决的问题究竟是什么？解决的办法在哪里？美方一些人执意不肯走回正轨，究竟想干什么？……理智告诉世人，以加征关税相威胁、不断升级经贸摩擦的行径，不仅无益于解决中美经贸问题，还给解决问题不断制造新的困难。

　　经贸摩擦的原点，貌似就是美方一些人视贸易逆差为绝对威胁，只有美元哗哗流入才叫公平。但是，经过一通打斗之后，美元去哪儿了？加征关税，物价上涨，美国民众兜里的美元正止不住地流出。美国《外交政策》网站刊发的文章还给出新的视角是：“鲜为人知的是，真正大幅减少的不是贸易，而是中国在美国的投资。”法新社的报道指出，美国对中国商品加征关税不会解决贸易逆差问题。

　　贸易战没有赢家，升级摩擦解决不了经贸问题。如果有人总想通过不断升级经贸摩擦来迫使中国就范，注定失败。中方不可能在极限施压面前让步，这是不以任何人的意志为转移的必然。

　　互利共赢，才是顺应时代潮流的选择。解决中美经贸问题，必须着眼中美双方共同利益，拿出解决问题的诚意与行动，切实为双方在平等和相互尊重基础上进行磋商创造条件，而不是在错误的道路上越走越远。中方始终认为，用冷静的态度进行磋商与合作，才是真正解决问题的正确路径。这种理性的力量，才是中美两国人民和世界人民所欢迎的。


　　《 人民日报 》（ 2019年08月30日 03 版）
(责编：李枫、袁勃)
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