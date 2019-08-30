提质增效，推动中非合作取得新进展

在中非合作论坛北京峰会（简称北京峰会）召开一周年之际，中非智库论坛第八届会议日前在北京举行。本届论坛从智库视角聚焦探讨如何全面落实北京峰会成果。与会中国、非洲国家学者认为，中非合作“八大行动”为中非关系向更高水平发展绘制了新的蓝图。中非双方同心协力，积极推进北京峰会成果落实，取得一系列重要早期收获，给中非人民带来实实在在的好处。

“非洲与中国命运相连、荣辱与共”

来自中国与非洲50多个国家的近400名政府官员、驻华使节、智库代表、专家学者、媒体人士相聚北京，共商合作，共促发展。本届论坛由中非合作论坛中方后续行动委员会秘书处主办，浙江师范大学非洲研究院承办。

近一年来，中非共建“一带一路”同非洲联盟《2063年议程》、非洲各国发展战略深入对接。与会嘉宾积极评价北京峰会以来中非合作不断取得的新进展与新成果。中国外交部部长助理陈晓东表示，中非合作提质增效取得新进展。近一年来，中非携手共建“一带一路”，共商北京峰会成果国别落实方案，共促“八大行动”落地。中非经贸合作持续快速发展，2018年中非贸易额突破2000亿美元，中国连续10年保持非洲第一大贸易伙伴国地位，在非各类投资总额逾1100亿美元。中方创新融资模式，助力非洲国家增强自主发展能力。

摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔表示，北京峰会以来，已有许多措施落地实施。在贸易便利化方面，去年在上海举行的首届中国国际进口博览会期间，非洲生产商有机会向中国采购商展示自己的商品，为非洲出口企业打开了新的通道与市场空间。在人文交流领域，中国非洲研究院在北京成立，为非中加强战略对接、打造更高水平的非中全面战略合作伙伴关系建言献策，培养非中人文交流强大的人才梯队，为构建更加紧密的中非命运共同体作出积极贡献。

“非洲与中国命运相连、荣辱与共。”布隆迪总统新闻事务首席顾问尼亚米特韦表示，中方提出的“八大行动”对非洲意义重大。不仅进一步加深非中传统友谊，还巩固了非中人民间的友好情感。

“北京峰会上，非盟及许多非洲国家都同中国签署了共同推进‘一带一路’建设谅解备忘录，非洲国家一致认为，共建‘一带一路’对于非洲来说极其重要，将为非洲人民带来切实利益。”非盟驻华代表奥斯曼表示，非中合作“八大行动”与共建“一带一路”和非盟《2063年议程》的宗旨相吻合，将促进双方共同发展，推动文化和经济的融合。“共建‘一带一路’将完善全球治理，推动经济全球化进程，为我们提供实现共同繁荣和发展的机会。”

“高质量发展是非中人民的共同追求”

无论国际形势如何变化，无论个别势力如何干扰，中非合作共赢、共同发展的初心不会改变，中非携手构建更加紧密的命运共同体的决心不会动摇。

“摩洛哥谚语说，当一切顺风顺水时，很多人愿意跟你合作；当情况不妙时，只有亲人愿意相助。”纳赛尔表示，上世纪末，非洲不少国家经济陷入困境，西方公司纷纷撤离非洲，中国像亲人一样不离不弃，继续加大同非洲的贸易往来。

南非环球对话研究所所长穆坦布表示，21世纪初，西方国家将非洲视为“失落的大陆”，如今，非中合作让非洲成为“希望的大陆”。中国的快速发展为非洲在投资、贸易等各方面都提供了样板。非中合作“八大行动”与非洲各国发展战略精准对接，给非洲发展带来更强的合力。

“在非洲到处都能感受到非中合作的影响力，这样的影响力非洲人民看得见、摸得着。”卢旺达总统顾问基蒙约表示，非洲人民切实感受到非中合作“八大行动”为非洲带来的新影响与新变化，很多承诺已经实现。“更重要的是，我们能够共享彼此的繁荣未来，这样的合作有助于激发非中双方发展潜力，促进双方共同发展。”

浙江师范大学非洲研究院高级研究员约罗·迪亚洛表示，中国是非洲最重要的合作伙伴。“非洲需要在非中合作中提升自身能力，学习中国经验。在人才培养和学术交流领域，非中合作大有可为。”

尼亚米特韦认为，共建“一带一路”同非洲联盟《2063年议程》、非洲各国发展战略深入对接，这表明“高质量发展是非中人民的共同追求”。

“与中国合作是非洲人民的自主选择”

中非人民友谊源远流长，新形势下，中非深化传统友谊，密切交流合作，促进交流互鉴，不仅造福中非人民，也将为世界和平与发展事业作出更大贡献。当前，中非构建更加紧密的中非命运共同体，新动力更足，好故事更多。

奥斯曼表示：“非洲人知道自己在做什么，不需要别人告诉我们应该做什么。非中合作由来已久，我们将继续坚定地开展对华合作，维护与中国的全面战略合作伙伴关系。与中国合作是非洲人民的自主选择。”

基蒙约认为，中方提出的“八大行动”涵盖了非中合作的方方面面，从工业化、医疗卫生到人文交流、农业等，都与非洲当前的发展需求高度契合。“这将有力促进非洲国家互联互通，帮助非洲国家提高现代化水平，让众多非洲民众受益。”

塞内加尔达喀尔大学校长特别顾问恩迪亚耶表示，当前国际形势下，非中合作为经济全球化提供了新方案，并推动非中企业家特别是中小企业家间的交往，帮助他们实现梦想，创造财富。非中在科技交流、技术转让以及青年培训方面有很大合作空间。中国有着先进通信技术和工业生产技术，这正是非洲发展所不可或缺的。

“我非常赞同习近平主席提出的打造中非命运共同体理念。”尼亚米特韦表示，建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，有利于推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，促进世界和平与发展。“非洲人民感谢中国始终给予非洲各国的坚定支持，我们将与中国一起继续携手向前。”

（本报记者李志伟、王海林、尚凯元、敬宜、白紫微）

《 人民日报 》（ 2019年08月30日 03 版）

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