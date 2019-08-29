中泰非物质文化遗产保护与传承作品交流展示会举行

人民网曼谷8月29日电（记者孙广勇）8月27日至28日，中泰非物质文化遗产保护与传承作品展示会于泰国玛哈沙拉坎大学泰东北艺术文化研究院举行。此次活动由玛哈沙拉坎大学孔子学院、玛哈沙拉坎大学泰东北艺术文化研究院和广西民族大学民族学与社会学学院共同举办，玛哈沙拉坎府副府尹皮彻·巴纳蓬、中国驻孔敬总领事馆总领事廖俊云、玛哈沙拉坎府教育文化厅长巴帕·赛坦意汀力等出席了开幕仪式，两百余名玛大师生和热爱艺术文化的观众参加了本次展会。

廖俊云在致辞中表示中泰两国文化交流历史悠久，在新中国成立70周年，中泰建交40周年的大背景之下，中泰两国的非遗文化交流，有利增强两国人民的了解，搭建交流桥梁，增进两国人民的情谊。

皮彻·巴纳蓬表示，此次非遗作品展示会的举行，是人们了解中泰两国璀璨文明的极佳机会，希望到场观众能够珍惜这个机会，认识了解两国的珍贵文化，从优秀的文化中汲取营养，滋养自己的精神，快乐地生活。

巴通·洪素万认为，非物质文化遗产紧密连接着一个民族的过去、现在和未来，守护传承它们是人类得以生生不息的关键。此次展会的举办是两国文化传承人、文化研究人员互相交流，分享成果和经验的极佳平台，是热爱人类文化的人们近距离接触、体验中泰两国宝贵非遗文化的绝佳机会。

广西民大民社学院院长王柏中表示，此次活动旨在共同展示优秀非遗文化作品，与泰方同行在研究和技艺上切磋交流，并希望玛大和广西民大两所学校能够越走越近，越走越亲，在文化交流和研究上取得更加丰硕的成果。

玛哈沙拉坎大学校长巴育·西维莱表示，中泰非物质文化遗产保护与传承作品交流会，能够加强中泰两国文化艺术交流，增进中国与泰国的友好往来，让人们更好地接触、欣赏两国的优秀文化，是中泰两国友好往来和文化交流上的大喜事。

随后，广西民大民社学院与泰东北艺术文化研究院、玛大孔院三方签署合作备忘录。广西民大民社学院向到场领导赠送礼物，中方非遗传承人将自己心仪的参展作品赠予玛大孔院在泰国永久展出。诸位嘉宾一同参与剪彩，展会在友好的气氛中顺利开幕。

此次活动邀请到四位非物质文化遗产陶瓷和刺绣代表性传承人及多位专家到场与泰国的学者、师生进行现场交流。中方亮相了广西小江瓷、苗族刺绣、壮锦、瑶族服饰等一批具民族与地域特色的精美作品，泰东北展区则有泰东北民居建筑模型、古代陶器、泰东北传统服饰及乐器。每件作品和文物都散发着文明的独特魅力，其中文化交融的痕迹引人深思。为了让观众不仅能在视觉上获得美的体验，还能更好地了解作品背后的文化意涵，每件展品都附有中泰双语介绍的展牌，现场的中泰双语解说亦在为观众服务。

除了作品展示之外，现场还有中泰文化体验活动，泰东北的传统民舞与壮族民谣让观众近距离地感受两国独具特色的地域文化的魅力。

下午，双方举行了“中泰文化学术研讨会”，中泰双方讲述了各自在民族学和文化学研究领域上的成果，并分享了守护和传承传统非遗技艺上的经验。

玛大孔院中方院长何东表示，非物质文化遗产一直是各个国家文明发达程度的代名词，是一个国家历史传承的国宝，是一个国家民族软实力的重要资源，是民族精神、民族情感、民族历史、民族个性、民族凝聚力和向心力的有机组成和重要表征。保护和弘扬优秀的非物质文化遗产，对构建和谐社会有着积极的作用。并希望此次活动可以进一步促进中泰两国在陶瓷、刺绣等文化领域的合作，从而推动两国非物质文化遗产保护与传承项目的交流与合作。

此次中泰非遗作品展会的举办，加强了中泰文化艺术交流，增进了中泰两国友好关系，促进了民间亲密往来；为中泰双方了解彼此、增进情感搭建了良好的平台；为保护和传承中泰非遗文化做出了应有的贡献。

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