热点问答：英国首相为何要求议会休会

新华社伦敦8月29日电热点问答：英国首相为何要求议会休会

新华社记者梁希之

在10月31日“脱欧”期限日益临近之际，英国女王伊丽莎白二世28日在枢密院会议上批准了首相约翰逊提出的议会休会请求。

根据约翰逊的请求，伊丽莎白二世批准目前处于夏季休会期的议会在9月9日至12日期间择日再次开始休会，直至10月14日。这意味着议会复会后，留给议员们在“脱欧”问题上行使权力的时间仅剩两周，“无协议脱欧”的可能性大增。

为何提出休会

“脱欧”无疑是当前英国政坛的最大焦点。约翰逊此前表示希望与欧盟重新谈判“脱欧”协议，取消原有协议中关联北爱尔兰边界问题的“备份安排”，促使英国如期“脱欧”。他同时强调，如果达不成协议，他将实施“无协议脱欧”。

此前，英国议会下院曾三次否决前首相特雷莎·梅与欧盟达成的“脱欧”协议，也曾投票明确反对“无协议脱欧”。约翰逊此前说，不排除通过让议会休会的方式，让议员们无力阻止英国10月31日如期“脱欧”。

不过在请求议会休会后，约翰逊强调，他这么做并非是要强迫议会达成任何协议。英国首相府当天在声明中说，约翰逊已致信全体议员，称政府将提出一项新立法计划，议员可在10月投票。

约翰逊说，将有充足的时间让议员们就“脱欧”问题展开讨论。他说，欧盟理事会将在10月17日和18日举行会议，英国议会可在此期间讨论“脱欧”事务，然后在10月21日或22日进行投票。

各方反应如何

这一决定在英国朝野引起强烈反响，反对声音众多。英国议会下院议长约翰·伯科说，此举是“对宪法的粗暴践踏”。他呼吁首相寻求建立对话机制，尊重其对议会的承诺。

英国主要反对党工党领袖科尔宾说，约翰逊的计划“不可接受”。工党副党魁汤姆·沃森说，这是对英国民主的可耻攻击，“我们绝不让其得逞”。

在英国议会请愿网站上，有超过100万名英国网民在一份请愿书上签字，反对约翰逊的议会休会计划。按照相关规定，一旦请愿人数超过10万，议会就应考虑对相关议题进行辩论。

在金融市场，英镑兑美元和欧元的汇率出现下跌。不少投资人士将此举视为英国“无协议脱欧”的信号。

未来前景如何

一些分析人士认为，和2016年英国前首相卡梅伦发起“脱欧”公投类似，约翰逊此举也是通过一场政治豪赌推行自己的主张。但这场豪赌能否使英国获得更有利的协议，前景难料。

还有分析人士警告说，反对党议员可能将在9月中旬前发起对约翰逊的不信任投票，如果最终导致提前大选，英国政坛将更加混乱，“脱欧”之路将更加艰难。

日本三菱日联金融集团在一份报告中说，议会休会将限制议员就“脱欧”采取行动，“无协议脱欧”的可能性已经上升到60%。

欧洲议会的“脱欧”协调员费尔霍夫施塔特在社交媒体上发文说，约翰逊应尊重议会的声音，“收回脱欧控制权”将使事态变得更加复杂。压制议会辩论无助于实现“稳定的英欧关系”。

(责编：刘叶婷、杨牧)