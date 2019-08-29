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新华国际时评：《美国工厂》，一扇中美沟通之窗

2019年08月29日16:41  来源：新华网
 

　　新华社北京8月29日电 题：《美国工厂》，一扇中美沟通之窗

　　新华社记者郑汉根

　　美国纪录片《美国工厂》近来在网上热播。影片讲述的是一家中国企业在美国投资经营的故事。在当前中美贸易摩擦背景下，这部讲述两国产业合作的影片引发广泛关注和热议。

　　撇开影片中有关劳资关系、企业工作环境、人物形象塑造等剧情的是非曲直不谈，这部纪录片至少在发挥一种积极作用：有助于中美民众相互了解，有助于沟通中美社会人心。

　　通过这部影片，中国观众可以了解美国的相关法律、民众的生活状态和思维方式，相信美国观众也一样会感受到中国人的情感世界和中国式企业文化。相比当前美国一些人鼓噪中美“脱钩”、中美“文明冲突”，这样着眼于反映中美合作交流的影片，应景，写实，且有意义。

　　不可否认，中美两个大国之间，如今仍然缺乏相互了解，尤其是美国社会对于中国的认知依然存在扭曲。要避免和消除误解，迫切需要更多地拉近彼此距离，不带成见地去理解对方的文化传统、对方的现实国情、对方人民的感情世界。求同存异，才是相处之道。

　　纪录片提到，中国企业在赴美投资经营过程中，经历了一些摩擦乃至挫折，但这也正是相互了解、相互适应、共同前行的过程。人与人之间如是，企业与企业之间如是，国家与国家之间也如是。

　　影片中有个情节，人工智能和自动化技术即将替代这家美国工厂的部分人力，技术升级带来失业等挑战。这一摆在世界面前的问题，难道不是两国应当携手合作共同迎接的挑战吗！

　　影片中还有个情节，中美员工在中国企业总部一起欢度新年，快乐的气氛感染了所有人。一位美国员工动情地说，这是个有些分裂的世界，但“我们是一体的”。难道这不是许许多多与中国合作的美国企业的心声吗！

　　彼此尊重、努力沟通、寻求理解，总能找到共同前行的路。

(责编：李圆征(实习生)、杨牧)
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