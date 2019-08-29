哈萨克斯坦总统托卡耶夫会见张霄大使

哈萨克斯坦总统托卡耶夫会见中国驻哈大使张霄（中国驻哈大使馆供图）

人民网努尔苏丹8月29日电(记者周翰博) 28日，哈萨克斯坦总统托卡耶夫在总统府会见中国驻哈大使张霄。

张霄首先转达了习近平主席对托卡耶夫总统的亲切问候和良好祝愿，表示，中哈是共建“一带一路”的先行者，两国人民都怀有实现民族伟大复兴的梦想，都处在保持国家稳定发展的关键阶段。当前，中哈全面战略伙伴关系站在新的历史起点上，双方应继续深化人文领域合作、促进贸易和投资便利化、密切双方在国际事务中配合，助力共建“一带一路”向高质量迈进，造福两国和本地区人民。

托卡耶夫祝贺中华人民共和国成立70周年，高度评价中国人民70年来取得的伟大成就。托卡耶夫表示，哈民族领袖、首任总统纳扎尔巴耶夫同习近平主席保持着深厚个人友谊和高度政治互信，为哈中关系的建立、发展、深化作出历史性贡献。在新的历史时期，哈中应继续坚定致力于推动全面战略伙伴关系不断向前发展，深度对接“光明之路”新经济政策和“一带一路”倡议，加强产能合作和互联互通建设，加强在国际舞台上的相互支持，以实现两国的共同发展与繁荣。

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