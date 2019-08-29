第61届大马士革国际博览会开幕

新华社大马士革8月28日电（记者汪健）第61届大马士革国际博览会28日在叙利亚首都大马士革开幕。本届博览会吸引了来自38个国家和地区的约1700家企业参展，展区面积首次超过10万平方米。

据悉，来自工程机械、汽车、建材等行业的多家中国企业参展，另有来自俄罗斯、伊朗、阿联酋等国的企业参展。博览会将持续至9月6日。

叙利亚总理哈米斯在开幕式致辞中说，叙方欢迎经济合作项目，叙政府为给本地和外国投资者创造良好的法律和行政环境做出了努力。

大马士革国际博览会创办于1954年，每年举办一届。由于叙利亚危机加剧和局势恶化，博览会于2012至2016年间暂停举办，2017年恢复。近几届博览会致力于为叙利亚开展重建吸引外国投资。

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