克里姆林宫宫廷艺术珍品亮相紫禁城

新华社北京8月29日电（记者施雨岑）“穆穆之仪：来自莫斯科克里姆林宫的俄罗斯宫廷典礼展”29日在故宫博物院开幕，一批来自莫斯科克里姆林宫博物馆的宫廷艺术珍品亮相神武门展厅，其中大部分文物是首次在俄罗斯境外全面展出。

本次展览共展出151件（套）展品，涵盖沙皇华服、军装、装饰品、器物、档案文件、印刷品等，均为18世纪至19世纪在莫斯科克里姆林宫举行的最为重要的宫廷仪式上使用过的艺术珍品。它们既体现了俄罗斯高超的工艺制作水准，也蕴含着俄罗斯深厚的历史文化底蕴。

展览通过入城仪式、昭告天下、帝王宝座、加冕仪式、神圣仪轨、盛大游行、豪华盛宴、朝贺庆典等篇章呈现了俄罗斯宫廷庆典的恢宏景象，多角度重现了俄罗斯历史上的重要节点。

本次展览将持续至11月8日。

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