亚马孙地区国家领导人将共商环境保护和发展政策

新华社巴西利亚8月28日电（记者周星竹）巴西总统博索纳罗28日宣布，亚马孙地区国家领导人将于9月6日在哥伦比亚开会，共商该地区的环境保护和发展政策。

博索纳罗表示，除委内瑞拉外，该地区其他国家领导人将参会，商讨统一政策，以保护环境，并以可持续的方式开发该地区。

亚马孙雨林位于南美洲亚马孙盆地，总面积约550万平方公里，横跨巴西、玻利维亚、哥伦比亚、厄瓜多尔、圭亚那、秘鲁、苏里南、委内瑞拉等8个国家。

今年8月，亚马孙雨林火灾受到国际社会广泛关注，其中巴西和玻利维亚火情较严重。截至28日，巴西亚马孙雨林本月累计出现逾2.8万处着火点，为2011年以来同期最高纪录。

目前，巴西政府已派出军队灭火，并开始接受国际捐助。

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