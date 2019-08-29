俄军机进行公路起降演练

新华社莫斯科8月28日电（记者刘洋）俄罗斯国防部网站28日发布公告说，12架苏-34战斗轰炸机和两架安-26运输机当天在俄中西部鞑靼斯坦共和国境内的一段公路上进行起降演练。

公告说，此次军机公路起降演练是在俄军物资技术保障特种演习期间举行的。12架苏-34战机和两架安-26运输机在鞑靼斯坦共和国境内某公路实施降落，并在进行加油等准备工作后完成了起飞。

公告说，俄军在该公路上部署了野战机场，并在路旁建有弹药、油料仓库及各种机场基础设施。相关设施有助于军机在必要时实施着陆并完成起飞准备。俄陆军航空兵直升机当天还对如何保卫这一野战机场进行了演练。

俄国防部27日至30日在俄中西部地区举行大规模物资技术保障特种演习，参演部队主要来自中部军区。演习由俄国防部副部长德米特里·布尔加科夫领导，共动用3万多名军人、90架各型飞机和7000多件武器及军用技术装备。

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