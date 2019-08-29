德国消费者信心喜忧参半

新华社柏林8月28日电（记者朱晟）德国市场研究机构捷孚凯28日公布的报告预测，9月份德国消费者信心先行指数为9.7点，与8月份持平。其中，重要指标经济前景信心指数降至6年多新低。

报告显示，反映德国消费者信心指数的三项指标中，经济前景指标环比下降8.3点至-12.0点，同比下降30.6点，为2013年1月以来新低；收入预期指标环比微挫0.7点至50.1点；购买倾向指标上升2.5点至48.8点。

捷孚凯专家罗尔夫·比尔克勒表示，报告显示德国消费者信心喜忧参半。尽管总体指数依然平稳，但德国消费者认为，德国经济正面临着贸易冲突，即美国对德国出口商品的关税威胁，以及英国“脱欧”等因素带来的衰退风险。

德国中央银行19日发布的月度报告指出，今年夏天德国经济依旧不景气，第三季度可能再度出现轻微萎缩。德国联邦政府预计今年德国经济增速为0.5%，低于去年的1.5%。

自1980年起，捷孚凯每月对大约2000名德国消费者进行信心指数问卷调查，该指数是预测经济走势和居民消费趋向的先行指标。

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