土外长称若美不交付F-35战机则考虑从他国购买

新华社安卡拉8月28日电（记者施洋 郑思远）土耳其外长恰武什奥卢28日说，如果美国不向土耳其交付F-35战斗机，土耳其将转而向其他国家购买战机。

据土耳其媒体报道，恰武什奥卢在访问爱沙尼亚期间表示，土耳其需要F-35战机，但如果土耳其无法从美方购入F-35，那么土耳其将不得不寻找其他卖家作为替代。他还表示，尽管美国最近在F-35项目中频频制造麻烦，但土耳其目前仍是该项目的参与国之一。

俄罗斯总统普京27日与到访的土耳其总统埃尔多安在莫斯科航展上共同参观了多款俄罗斯新式飞机，包括第五代战机苏-57。

按土方官员的说法，美国尚未最终决定让土耳其脱离F-35型战机项目。由于土耳其坚持从俄罗斯购买S-400防空导弹系统，美国白宫和五角大楼7月17日宣布，明年3月底以前让土方彻底脱离F-35项目。

土耳其2017年与俄罗斯签订协议，购买4套S-400防空导弹系统。美国等北约国家多次警告土耳其不要购买这一俄制系统，认为该系统无法与北约武器系统兼容，且可能有助于俄方定位及追踪美国及盟国的F-35战机。土方则坚持履行与俄方合同，并于今年7月接收了第一批S-400系统设备。

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