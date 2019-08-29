中国驻蒙古国大使馆发布关于申请赴华签证注意事项的声明

人民网乌兰巴托8月28日电（记者 霍文）据中国驻蒙古国大使馆网站27日消息，近期申请赴华签证的人数不断增多。为了给申请签证者提供更加良好顺畅的办证体验，中国驻蒙使馆除每周一三五对外办公外，额外安排每周二进行预约预审。同时，使馆从“以人为本”角度出发，为尽量减少申请人排队等候，全体工作人员不辞辛苦，加班加点，对外工作日受理时间每天平均延长3.5小时。

按照上述安排，申请人在每周二进行预约预审，在材料齐备的情况下，将顺利取到周三、周五或下周一的办证凭证，当日来馆办理即可。使馆每周对外发放的办证凭证数量是充足的。事实证明，从今年6月开始实施预约预审以来，申请人来馆等候时间大幅缩短，秩序良好，预约预审机制发挥了有效作用。

但是，最近一段时间，一些“黄牛党”长期盘踞在使馆周边，通过反复排队侵占办证资源，兜售办证编号，从中牟取高额利益。据了解，这些“黄牛党”大概有20余人，他们在使馆附近搭起帐篷过夜。正是因为有这些“黄牛党”的存在，才导致众多申请人无法按照正常办证流程，取得一周以内的办证凭证。这种做法严重侵犯了包括蒙古人民在内的各国申签人员的利益，严重破坏了使馆正常办证秩序，也对中蒙两国人民的友好感情造成负面影响。我们已再次向蒙古警方通报上述情况，要求警方采取切实措施，严厉打击倒卖行为，切实维护使馆周边良好环境。

为此，中国驻蒙古使馆再次声明如下。一是中国驻蒙古使馆从未委托任何个人或组织受理证件申请或发放办证凭证，请各位申请人切勿轻信任何中介机构或组织，以免上当受骗，导致自身利益受损。二是申请人须本人来馆办理预约预审手续，使馆办证凭证不可转让、变造或伪造。任何组织和个人倒卖办证凭证的作法都是非法的,一经发现，使馆将立即报警，要求警方依法处理。如果使用“黄牛号”申请签证，一经查实，将无法获得赴华签证。三是申请人来馆申办各类手续，应遵守使馆正常办证程序，自觉维持良好的办证秩序，并与使馆积极配合，共同抵制“黄牛”倒号行为。

驻蒙使馆欢迎蒙古社会各界积极关心使馆工作，如果发现“黄牛”线索，可向蒙古警方提供，以便警方尽快加以取缔。同时，希望媒体朋友秉持新闻从业者的责任和良知，就“黄牛”现象做出客观公正报道，正面宣传使馆迄今所做努力，引导申请人员按照正常程序申请签证。使馆将一如既往，从推动中蒙友好角度出发，继续加班加点，高质高效做好签证工作，努力为中蒙关系发展添砖加瓦。

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