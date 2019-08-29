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中国代表：中方将继续在“一带一路”框架下积极参与伊拉克重建

2019年08月29日10:25  来源：新华网
 

　　新华社联合国8月28日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表吴海涛28日说，中方将继续在“一带一路”框架下，积极参与伊拉克能源、基础设施等领域重建，并为伊拉克经济社会发展提供力所能及的帮助。

　　吴海涛在当天举行的安理会伊拉克问题公开会上表示，中方支持一切有助于维护伊拉克和平稳定和打击恐怖主义的努力，支持联合国伊拉克援助团（联伊援助团）继续根据授权积极开展工作。

　　吴海涛说，国际社会应继续支持伊拉克巩固反恐成果，维护国家安全。伊拉克为国际反恐斗争作出巨大牺牲，恐怖主义残余势力威胁仍然存在。解决伊境内流离失所者问题，应根据伊拉克国情和重建情况稳步推进。伊处置外籍恐怖分子及其家属问题，应得到各方大力支持。国际社会应充分尊重伊拉克司法管辖权，支持伊拉克根据国内相关法律，将恐怖分子绳之以法。

　　他表示，应继续支持伊拉克包容性政治对话与民族和解进程。中方欢迎伊中央政府和库尔德自治区政府改善关系，期待尽快在石油、收入分配和安全安排上达成一致，欢迎联伊援助团就此发挥建设性作用。国际社会应支持和推动伊拉克各方实现包容和解、和谐共处。这符合伊全体民众的根本利益和发展需要，对地区和平与稳定具有积极意义。

　　吴海涛强调，中方赞赏伊拉克政府致力于改善营商环境，积极吸引外资，并首次发布2018年至2022年政府工作计划执行情况报告，这有助于促进经济重建和发展。国际社会应切实履行承诺，继续向伊拉克提供支持和帮助，支持其探索符合自身国情的发展道路。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)
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