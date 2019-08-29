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以警告黎巴嫩真主党“保持冷静” 后者：等着瞧

2019年08月29日10:10  来源：新华网
 

　　以色列总理本雅明·内塔尼亚胡27日喊话，针对真主党领导人哈桑·纳斯鲁拉威胁对以色列无人驾驶飞机侵入黎巴嫩领空作出反应，警告后者“保持冷静”。

　　内塔尼亚胡说：“我听到纳斯鲁拉说了什么，建议他冷静。他非常清楚以色列如何保卫自身、回击敌人。”

　　黎巴嫩军方25日确认两架以色列无人机当天侵入黎巴嫩领空，分别在首都贝鲁特南部郊区坠毁和爆炸，导致黎巴嫩真主党媒体中心大楼部分受损。纳斯鲁拉说以方无人机袭击开始“新阶段”，“我告诉部署在边境的以色列部队小心些，这几天等着瞧”。

　　以色列视黎巴嫩真主党为重大安全威胁，指认伊朗经由叙利亚陆地走廊向这一组织输送武器，威胁以色列安全。

　　黎巴嫩总统米歇尔·奥恩26日谴责以色列无人机越境袭击，等同“宣战”，黎方有权自卫。

　　黎巴嫩总理萨阿德·哈里里26日会晤联合国安全理事会5个常任理事国的驻黎巴嫩大使时敦促国际社会介入，防止“危险升级”。他27日致电俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫，请俄方出面阻止紧张局势升级。（杜鹃）【新华社微特稿】

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)
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