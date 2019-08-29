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也门政府军完全控制了国家临时首都亚丁

2019年08月29日10:07  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 据来自也门的消息，也门政府宣布，国家临时首都亚丁市以及附近地区已在政府军控制之下。

沙特《国家报》发自也门的消息说，也门新闻部长穆阿迈尔本周三晚些时候宣布，总统警卫团已完全能确保国家临时首都亚丁以及周围地区的安全。穆阿迈尔还指出，分裂势力--也门南方过渡委员会武装已被打败，政府军和国家安全机构已控制了亚丁省全境。

据报道，南方过渡委员会成立于2017年，旨在使南方恢复到1990年也门南北统一前的状态。也门政府谴责过渡委员会的行动是对也门合法政府的“政变”。2014年也门什叶派胡塞武装占领了首都萨那和广大地区，也门政府迁移至亚丁办公；2015年，沙特主导的多国联军介入也门战事，南方分裂势力与政府军联手打击胡塞武装，但双方并没有解决之间的分歧。2018年1月，分裂势力曾试图占领亚丁的军营和政府机构，但几周后平息，今年8月，过渡委员会武装发动攻击，占领了亚丁市，控制了港口、银行等机构。（安国章）

(责编：李圆征(实习生)、杨牧)
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