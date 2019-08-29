叙境内库尔德武装从边境撤离 为“安全区”腾地方

叙利亚境内库尔德武装成员27日声称开始从叙利亚与土耳其边境撤离。德新社报道，这一举动旨在为美国与土耳其在叙利亚北部建立“安全区”提前准备。

库尔德武装说，一部分“人民保护部队”24日和26日分别撤离叙利亚境内两个区域，携带重型武器前往新据点；这些安排符合库尔德武装与土耳其、叙利亚就边境安全达成的三方共识。

土耳其先前提议在叙利亚东北部、邻近土耳其的边境地带设一块纵深32公里、由土耳其军队控制的“安全区”，以防范和打击叙利亚库尔德武装。这一区域现阶段由“人民保护部队”控制。

美国依靠叙利亚库尔德武装清剿“伊斯兰国”势力，而土耳其认定“人民保护部队”是恐怖主义组织。土耳其方面把叙利亚境内库尔德武装视为反政府组织库尔德工人党在叙利亚的分支，2016年和2018年先后发动“幼发拉底盾牌”和“橄榄枝”军事行动，越境打击。

土美两国7日就“安全区”达成协议，已经在土耳其东南边境省份桑利乌尔法的阿克恰卡莱设立联合行动中心并开始运行。不过，双方还没有就“安全区”控制权以及库尔德武装是否要完全撤出“安全区”达成一致。

俄罗斯和叙利亚方面反对土美建立所谓“安全区”。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安26日说，土方已准备向叙利亚北部派出地面部队，以确保边境安全。他说，虽然倡导与美国合作，但如果必要，土耳其完全可以单独行动。

埃尔多安多次警告不得耽误落实与美方达成的“安全区”协议。他27日在东部穆什省说：“我希望没有人再试探土耳其扫清边境地区恐怖分子的决心。”（田野）【新华社微特稿】

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