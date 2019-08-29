黎巴嫩军方向侵入黎领空的以色列无人机射击

新华社贝鲁特8月28日电（记者李良勇）黎巴嫩军方28日说，黎军当天在南部边境地区向3架侵入黎领空的以色列无人机射击，迫使无人机离开。以色列军方证实了这一消息。

黎巴嫩军方在声明中说，当天晚间，先后有3架以色列无人机侵入黎巴嫩领空，并在黎南部边境城镇阿代塞附近一处黎军阵地上空盘旋。黎军向3架无人机射击，迫使无人机离开。

以色列军方发言人28日在一份声明中说，“以军无人机飞行的空域”遭到来自黎巴嫩境内的射击，但无人机完成了任务，没有受到损伤。

近日连续发生以色列无人机侵入黎巴嫩领空事件。黎巴嫩军方25日说，两架以色列无人机当天侵入黎巴嫩领空并分别在首都贝鲁特南郊坠毁和爆炸，造成黎巴嫩真主党媒体中心大楼部分受损。另据黎巴嫩国家通讯社报道，以色列一架无人机26日空袭黎境内巴勒斯坦政治派别解放巴勒斯坦人民阵线一处设施，但未造成人员伤亡。

在25日以色列无人机侵入黎巴嫩领空事件发生后，黎巴嫩总统米歇尔·奥恩强调，针对以色列对黎巴嫩的任何袭击，黎巴嫩有权采取自卫措施。黎巴嫩真主党领导人哈桑·纳斯鲁拉警告说，今后将会击落任何侵入黎巴嫩领空的以色列无人机。（参与记者：吕迎旭、尚昊）

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