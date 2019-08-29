张军强调“两国方案”是解决巴以问题的唯一正确出路

人民网联合国8月27日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军27日在安理会中东巴勒斯坦问题公开会上发言呼吁，国际社会应坚持多边主义，促进对话谈判，通过政治协商和平解决巴勒斯坦问题。

张军说，近期，加沙地带冲突升级，耶路撒冷形势严峻，定居点建设持续推进，煽动性言行频发，中东和平进程陷入停滞。同时，中东地区局势愈发紧张，局部冲突此起彼伏。中方对此高度关切。

他强调，巴勒斯坦问题是中东问题的核心，是中东地区的根源性问题。维护巴勒斯坦人民合法权益是国际社会的共同责任。外国占领和历史积怨是巴勒斯坦问题复杂难解的根本所在。国际社会应坚持多边主义，促进对话谈判，通过政治协商和平解决巴勒斯坦问题。以暴制暴或以武力相威胁无助于解决问题。有关各方应相向而行，积极推动巴勒斯坦内部和解进程，立即停止煽动性言行和相互指责，避免采取破坏信任的单方面举措，为恢复对话创造有利条件。

他指出，必须以国际社会现有共识为基础，推动巴勒斯坦问题全面、公正和持久解决。“两国方案”是解决巴以问题的唯一正确出路，联合国有关决议、“土地换和平”原则和“阿拉伯和平倡议”是化解巴以冲突的根本遵循。国际社会应以此为基础，推动巴以双方早日重启和谈，最终建成以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权的巴勒斯坦国。任何新倡议都应符合上述基本国际准则。

他呼吁，安理会第2334号决议应得到切实执行。定居点问题不断发酵，严重削弱“两国方案”前景。有关方面应立即停止在被占领土上的一切定居点活动，停止拆除巴勒斯坦人房屋，停止毁坏巴勒斯坦人财产，采取措施防止针对平民的暴力行为。应立即停止一切旨在实现定居点合法化的法律行为和单方面举措，并采取切实措施消除其影响。中方希望秘书长再次提交关于落实第2334号决议的书面报告。

他呼吁国际社会，应密切关注并改善巴勒斯坦经济和人道状况。有关方面应尽快全面解除对加沙地带的封锁，切实履行《巴黎议定书》等有关国际条约规定的义务，全面执行联合国有关决议。联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处努力改善巴勒斯坦难民人道局势，维护难民权利，缓解难民接收国压力，积极促进地区和平稳定，防止恐怖主义和极端思想在难民营传播，中方对此表示赞赏。国际社会应继续坚定不移支持工程处工作，继续为改善巴勒斯坦难民人道条件作出贡献。

张军表示，中方始终致力于推动中东和平进程，将继续遵照中国国家主席习近平提出的推动巴勒斯坦问题政治解决的“四点主张”，与主要各方和地区国家加强沟通与合作，为实现中东和平发挥积极和建设性作用。中方还在发展领域向巴方提供力所能及的帮助。7月30日，中方同巴方签署了拉马拉学校项目实施纪要，日后将为拉马拉市数百名中学生提供就近入学机会。中方还积极促进两国地方交流合作，支持巴勒斯坦当地社会发展，并向联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处提供支持。中国将继续通过双边渠道向巴方提供人道援助。

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