人民网>>国际

开普敦市考虑引入夜视镜 协助预防夜间入室犯罪

2019年08月29日09:38  来源：人民网-国际频道
 

人民网约翰内斯堡8月28日电（王磊）据当地媒体消息，开普敦市安全与安保执行主任于8月27日证实，开普敦市正在考虑为社区安全互助（NHWs）提供夜视镜，以帮助遏制犯罪和家庭入侵。

相关的工作人员告诉记者，目前各行政区已经为夜视镜做好了准备（包括经费等），但工作人员仍在研究相关技术，并考虑如何投入实际应用。目前还没有向NHW发放设备。

周一晚上，三名行政区议员和市长安全委员会成员JP Smith在社区安全互助观察反馈中提到了这一计划。

27日，其中一位议员告诉记者，她已经从辖区预算中拨出10万兰特，希望能购置两副夜视镜来预防犯罪。社区安全互助机构的成员每晚都会巡逻，夜视镜可以帮助他们看到躲藏在草丛中的人。

由于西开普省目前警力有限，社区安全互助机构为郊区的安全提供了很大帮助。其他行政区的议员们也在各自的预算中增加了购置摄像机，另外还有照明和基础设施维护等预算。据说，无人机也在考虑范围内，但是需要操作人员先完成相关培训。

(责编：李圆征(实习生)、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

相关专题

深度阅读

【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线        在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长        端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】

国际|独家稿库|环球人物
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved