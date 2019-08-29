开普敦市考虑引入夜视镜 协助预防夜间入室犯罪

人民网约翰内斯堡8月28日电（王磊）据当地媒体消息，开普敦市安全与安保执行主任于8月27日证实，开普敦市正在考虑为社区安全互助（NHWs）提供夜视镜，以帮助遏制犯罪和家庭入侵。
相关的工作人员告诉记者，目前各行政区已经为夜视镜做好了准备（包括经费等），但工作人员仍在研究相关技术，并考虑如何投入实际应用。目前还没有向NHW发放设备。
周一晚上，三名行政区议员和市长安全委员会成员JP Smith在社区安全互助观察反馈中提到了这一计划。
27日，其中一位议员告诉记者，她已经从辖区预算中拨出10万兰特，希望能购置两副夜视镜来预防犯罪。社区安全互助机构的成员每晚都会巡逻，夜视镜可以帮助他们看到躲藏在草丛中的人。
由于西开普省目前警力有限，社区安全互助机构为郊区的安全提供了很大帮助。其他行政区的议员们也在各自的预算中增加了购置摄像机，另外还有照明和基础设施维护等预算。据说，无人机也在考虑范围内，但是需要操作人员先完成相关培训。
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