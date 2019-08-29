364名获中国政府奖学金的埃及学生即将赴华留学

新华社开罗8月28日电（记者李碧念）中国驻埃及大使馆28日举行招待会，欢送获得2019年度中国政府奖学金的364名埃及赴华留学生。
中国驻埃及大使廖力强在招待会上说，2019年度共有364名埃及学生获得中国政府奖学金，他们在中国大学的学习领域包括航空航天、生命科学、海洋科学、机械工程、计算机等。近年来，中国培养的埃及青年科技人才已有上百名，中国愿全力帮助埃及培养未来人才。
埃及高等教育和科学研究部部长助理卡梅利娅·苏卜希说，埃中两国有着深厚的友谊和良好的合作关系，其中最具代表性的就是两国在教育领域的合作。目前埃及很多大学开设了中文专业甚至中文院系，同时埃及也建立了多所孔子学院和孔子课堂。期待未来能有更多埃及学生到中国学习。
中国驻埃及大使馆教育参赞宋波在接受新华社记者采访时说，近年来中埃两国不断加强教育领域合作，埃及每年获得中国政府奖学金的留学生数量位居非洲国家前列。
【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线 在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】
华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长 端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】