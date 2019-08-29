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科威特收到伊拉克归还的4.2万本书籍

2019年08月29日09:17  来源：新华网
 

　　新华社科威特城8月28日电（记者王薇　聂云鹏）科威特外交大臣副助理阿卜杜勒-阿齐兹·加拉拉28日说，科方当天收到伊拉克归还的、在1990年伊拉克入侵科威特期间被掠走的4.2万本书籍。

　　当天，加拉拉在与到访的伊拉克外交部长助理哈齐姆·优素菲共同主持的还书仪式上说，科威特已经收到伊拉克归还的约800个箱子，其中装有4.2万本书籍。这些书籍将成为科威特历史档案的一部分，交归科威特国家图书馆和科威特大学管理。

　　优素菲在仪式上确认伊方归还科方4.2万本书籍。他说，这些书籍是1990年伊拉克占领科威特时占有的。伊方会继续积极处理相关事宜，进一步巩固和发展伊科两国各领域合作关系。

　　科威特国家图书馆馆长卡米勒·苏莱曼表示，伊方归还的书籍涉及多种学科，有很高的学术价值。伊方这一举措对促进两国关系很有益处。

　　1990年伊拉克入侵科威特后，科伊两国断交。2003年萨达姆政权被推翻后，两国复交，双方关系逐渐回暖。近年来，两国均致力于改善双边关系，共同处理当年伊拉克入侵科威特时造成的战俘、失踪人口以及财产归还等问题。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)
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