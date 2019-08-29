飓风“多里安”逼近波多黎各

新华社华盛顿8月28日电（记者邓仙来）热带风暴“多里安”28日升级为1级飓风并抵达美属维尔京群岛，目前正在逼近美国海外属地波多黎各。美国国家飓风研究中心说，“多里安”带来强降雨和持续大风，风速达每小时75英里（1英里约合1.6公里）。

据美国国家飓风研究中心发布的消息，“多里安”以每小时115英里的风速抵近美国佛罗里达州的可能性正在增加，这样的风速将使其成为3级飓风。

美国总统特朗普28日在社交媒体上说，联邦政府正密切跟踪“多里安”，联邦紧急措施署和其他相关部门已做好应对准备。特朗普27日宣布波多黎各进入紧急状态，指示国土安全部和联邦紧急措施署协调减灾事务。

佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯28日提醒该州东部沿海地区居民为应对强风、暴雨和洪水做好准备，确保物资储备充足。

“多里安”是今年大西洋飓风季第4个被命名的热带风暴。2017年9月，飓风“玛丽亚”侵袭波多黎各，造成巨大人员伤亡和财产损失。波多黎各政府和美国联邦政府均因救灾不力而饱受诟病。

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