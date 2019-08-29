人民网>>国际

飓风“多里安”逼近波多黎各

2019年08月29日09:06  来源：新华网
 

新华社华盛顿8月28日电（记者邓仙来）热带风暴“多里安”28日升级为1级飓风并抵达美属维尔京群岛，目前正在逼近美国海外属地波多黎各。美国国家飓风研究中心说，“多里安”带来强降雨和持续大风，风速达每小时75英里（1英里约合1.6公里）。

据美国国家飓风研究中心发布的消息，“多里安”以每小时115英里的风速抵近美国佛罗里达州的可能性正在增加，这样的风速将使其成为3级飓风。

美国总统特朗普28日在社交媒体上说，联邦政府正密切跟踪“多里安”，联邦紧急措施署和其他相关部门已做好应对准备。特朗普27日宣布波多黎各进入紧急状态，指示国土安全部和联邦紧急措施署协调减灾事务。

佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯28日提醒该州东部沿海地区居民为应对强风、暴雨和洪水做好准备，确保物资储备充足。

“多里安”是今年大西洋飓风季第4个被命名的热带风暴。2017年9月，飓风“玛丽亚”侵袭波多黎各，造成巨大人员伤亡和财产损失。波多黎各政府和美国联邦政府均因救灾不力而饱受诟病。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

相关专题

深度阅读

【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线        在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长        端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】

国际|独家稿库|环球人物
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved