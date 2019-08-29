鲁哈尼要求美国迈出“第一步” 法媒：前景暗淡

伊朗总统哈桑·鲁哈尼27日说，要想缓和与伊朗的紧张关系，美国应当迈出“第一步”，即解除所有对伊制裁。

法新社解读，这一条件令两国总统会面的前景暗淡。

【提要求】

鲁哈尼当天经由国家电视台直播发表讲话，就与美国领导人会面的条件向美方喊话。

“第一步是撤销制裁，你们必须撤销针对伊朗的所有非法、不公正和错误制裁。”鲁哈尼说，因为伊朗已经排除美方最大忧虑，即禁止发展核武器，因而“促成积极改变的钥匙在华盛顿手中”。

他说，如果那确是美方唯一的顾虑，伊朗最高领袖阿亚图拉阿里·哈梅内伊发布的教令已经“消除这一顾虑”。哈梅内伊2003年发布禁止发展核武器的教令并多次重申这一教令。

“我们不想制造原子弹，”鲁哈尼说，“所以，迈出这一步吧，没有这一步，没有办法解锁。”

美国总统唐纳德·特朗普26日说，他准备数周内与鲁哈尼会面。这是26日结束的七国集团峰会就伊朗议题取得的重大潜在突破。

美国政府2018年退出伊朗核问题全面协议，恢复对伊制裁。近期，美方加强在海湾的军力部署，伊方放弃执行协议部分条款。

【不现实】

就伊美领导人会面，伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫27日说，美国如果不重新加入伊朗核问题全面协议，前景“不可想象”。

扎里夫25日突访七国集团峰会举办地、法国西南部海滨城市比亚里茨，与法国总统埃马纽埃尔·马克龙会面。特朗普事先知道并认可，释放缓和对伊关系信号。

峰会结束前，马克龙说密集外交和协商已经为特朗普和鲁哈尼“数周内”会面创造条件。特朗普在峰会最后一场记者会上回应，说他“同意这一说法”，认定马克龙提出的时间表可行。

特朗普说，鲁哈尼会持同样看法。“我想他愿意会面，我想伊朗也想改变现状。”

不过，扎里夫27日说，他在比亚里茨表明态度，即使美国回归伊核协议，伊美领导人会面也不太可能。

扎里夫正在访问亚洲三国，当天现身伊朗国家电视台画面：“我在比亚里茨说过，除非美国重新加入伊核协议，否则，两国总统会面没有可能；即使到那个时候，我们也不会有双边谈判。”

【不“合影”】

鲁哈尼先前暗示，他对与美方会面持开放态度，遭到伊朗国内保守派批评。

鲁哈尼27日在讲话中说，伊朗政府采取与世界“建设性互动”政策，符合最高领袖哈梅内伊的“广泛互动”方针。

他说：“我们的道路清晰，如果他们遵守承诺，我们也会完全依据承诺行事；如果他们不愿遵守承诺，我们继续我们的道路。”

法新社报道，与伊朗伊斯兰革命卫队关系紧密的《青年报》27日头版文章将两国总统可能的会面称为一次“合影机会”。鲁哈尼回应：“我们寻求以理解方式解决问题和困难，不是为了合影。如果有人只图与哈桑·鲁哈尼合影，那不可能。”

鲁哈尼和特朗普预期会参加9月底在美国纽约举行的联合国大会。法新社预期，那将为两人会面提供场合。（田野）（新华社专特稿）

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