黎巴嫩真主党称将报复以色列袭击

黎巴嫩真主党副总书记谢赫·纳伊姆·卡西姆27日说，真主党将报复以色列发动无人驾驶飞机袭击，但双方不太可能再次爆发战争。

据路透社报道，卡西姆当天晚间接受媒体采访时说，真主党将对以色列袭击作出回应，但“我不认为这是战争的气氛”。

黎巴嫩军方25日确认两架以色列无人机当天侵入黎巴嫩领空，分别在首都贝鲁特南部郊区坠毁和爆炸，导致黎巴嫩真主党媒体中心大楼部分受损。真主党说，专家拆开坠毁的以色列无人机，发现它携带一枚5.5公斤炸弹。

以色列方面没有确认或否认无人机袭击。

卡西姆说，真主党认为必须就这次袭击作出回应，以阻止以色列改变现状、单方面确立规则。他说，真主党的回击将出人意料，“今后几天会揭晓”。

两名消息人士先前告诉路透社，真主党正在“精心策划打击”，但希望避免与以色列再次爆发战争。

真主党与以色列2006年7月至8月持续34天大规模交火，导致黎方近1200人死亡、以方158人死亡。（王雪梅）【新华社微特稿】

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