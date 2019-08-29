人民网>>国际

364名获中国政府奖学金的埃及学生即将赴华留学

2019年08月29日08:32  来源：新华网
 

　　新华社开罗8月28日电（记者李碧念）中国驻埃及大使馆28日举行招待会，欢送获得2019年度中国政府奖学金的364名埃及赴华留学生。

　　中国驻埃及大使廖力强在招待会上说，2019年度共有364名埃及学生获得中国政府奖学金，他们在中国大学的学习领域包括航空航天、生命科学、海洋科学、机械工程、计算机等。近年来，中国培养的埃及青年科技人才已有上百名，中国愿全力帮助埃及培养未来人才。

　　埃及高等教育和科学研究部部长助理卡梅利娅·苏卜希说，埃中两国有着深厚的友谊和良好的合作关系，其中最具代表性的就是两国在教育领域的合作。目前埃及很多大学开设了中文专业甚至中文院系，同时埃及也建立了多所孔子学院和孔子课堂。期待未来能有更多埃及学生到中国学习。

　　中国驻埃及大使馆教育参赞宋波在接受新华社记者采访时说，近年来中埃两国不断加强教育领域合作，埃及每年获得中国政府奖学金的留学生数量位居非洲国家前列。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

深度阅读

【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线        在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长        端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】

国际|独家稿库|环球人物
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved