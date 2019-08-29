364名获中国政府奖学金的埃及学生即将赴华留学

新华社开罗8月28日电（记者李碧念）中国驻埃及大使馆28日举行招待会，欢送获得2019年度中国政府奖学金的364名埃及赴华留学生。

中国驻埃及大使廖力强在招待会上说，2019年度共有364名埃及学生获得中国政府奖学金，他们在中国大学的学习领域包括航空航天、生命科学、海洋科学、机械工程、计算机等。近年来，中国培养的埃及青年科技人才已有上百名，中国愿全力帮助埃及培养未来人才。

埃及高等教育和科学研究部部长助理卡梅利娅·苏卜希说，埃中两国有着深厚的友谊和良好的合作关系，其中最具代表性的就是两国在教育领域的合作。目前埃及很多大学开设了中文专业甚至中文院系，同时埃及也建立了多所孔子学院和孔子课堂。期待未来能有更多埃及学生到中国学习。

中国驻埃及大使馆教育参赞宋波在接受新华社记者采访时说，近年来中埃两国不断加强教育领域合作，埃及每年获得中国政府奖学金的留学生数量位居非洲国家前列。

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