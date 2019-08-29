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瑞荷比三国停捐 联合国援助巴勒斯坦难民机构缺钱

2019年08月29日08:29  来源：新华网
 

　　联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处因为三个国家暂停捐款，维持运行至年底缺少资金1.5亿美元（约合10.74亿元人民币）。

　　近东救济工程处主任专员皮埃尔·克朗恩布尔27日在记者会上说，这一机构接受联合国内部调查期间，瑞士、荷兰和比利时暂停捐款。

　　工程处一名发言人说，克朗恩布尔今年3月接到通知，联合国秘书处依据多项指认启动调查，缘由是工程处人员涉嫌“令人不满意的行为”。这名发言人没有详细说明。

　　克朗恩布尔呼吁各捐资方等待官方调查结果，承诺按照调查结果采取行动。

　　他说，工程处2019年度预算为12亿美元（85.91亿元人民币），以完成所有在巴勒斯坦加沙地带、约旦河西岸、东耶路撒冷、叙利亚、约旦和黎巴嫩等地的项目，现有资金缺口1.5亿美元。

　　美国原先是近东救济工程处主要捐资方，但去年以工程处运行有严重缺陷为由，停止每年3.6亿美元（25.76亿元人民币）援助资金。

　　唐纳德·特朗普2017年1月就任美国总统，美巴关系随后急剧倒退。美方不顾国际社会反对，承认耶路撒冷是以色列首都并把大使馆搬迁到那里，关闭巴勒斯坦解放组织驻美国办事处，切断对巴勒斯坦资金援助。

　　近东救济工程处1949年创建，主要向生活在约旦河西岸、加沙地带以及约旦、叙利亚和黎巴嫩的大约500万巴勒斯坦注册难民提供人道主义援助、教育和医疗等服务。（张铮）【新华社微特稿】

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)
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