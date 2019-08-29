俄罗斯和土耳其同意让叙伊德利卜局势“正常化”

俄罗斯和土耳其27日同意针对叙利亚西北部的武装人员采取行动，使那里的局势“正常化”。

【达共识】

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京和土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安27日在参加莫斯科国际航空航天展览会的间隙会晤。普京说，他与埃尔多安就采取“额外联合行动”打击恐怖分子、使叙利亚西北部伊德利卜省局势“正常化”达成一致。普京没有给出更多细节。

伊德利卜省与土耳其接壤，是叙利亚内战爆发8年来反对派武装和极端组织控制的最后一块地盘。

俄罗斯、土耳其和伊朗2017年9月在叙利亚问题阿斯塔纳会谈中同意在叙利亚设立伊德利卜等4个冲突降级区。普京与埃尔多安2018年9月决定在伊德利卜建立纵深15至20公里的非军事区，让叙利亚政府军与反政府武装脱离接触。

今年4月底以来，叙利亚政府军和反对派武装在伊德利卜的冲突升级。法新社报道，叙利亚政府军本月初开始向伊德利卜发动地面进攻。叙军方23日宣布，收复反对派武装控制的多座村镇。

联合国数据显示，今年4月以来，叙利亚西北部超过50万人流离失所。法新社报道，叙利亚2011年陷入内战以来，超过37万人丧生，数百万人流离失所。

【有分歧】

埃尔多安说，叙利亚政府军进攻违反俄土去年达成的协议，触发人道主义危机，威胁土耳其国家安全。

“（伊德利卜的）局势变得如此复杂，我们的军队现在处于危险境地”。路透社报道，叙利亚政府军包围土耳其一个观察点。土耳其军队以监督停火名义在伊德利卜设立12个观察点。

埃尔多安要求叙利亚政府军停止进攻，警告将为保护土耳其军队采取所有必要的行动。

普京表示，理解土方在南部边界地区的安全关切，但“降级区不能成为武装人员庇护所”，恐怖分子持续炮击叙利亚政府军据点、试图袭击俄罗斯的军事设施，有必要继续打击极端武装组织和恐怖分子。

不过，普京和埃尔多安认可两国就稳定伊德利卜局势有共同利益，希望为缓和紧张局势共同努力。

埃尔多安、普京和伊朗总统哈桑·鲁哈尼定于9月16日在土耳其首都安卡拉会面，讨论叙利亚局势。埃尔多安说，三国峰会将致力于“地区和平”。

【谈合作】

普京与埃尔多安27日谈及进一步军事合作，涉及俄方苏-37型战斗机。

普京说，就苏-37战机的合作事宜，俄方对与土方联合生产部分武器系统持开放态度。埃尔多安说，希望与俄方继续防务合作。

美联社报道，普京和埃尔多安27日在航展场合一起观看俄方新式战机表演。埃尔多安询问，俄方最新的第五代战机苏-57是否可供外国顾客购买。普京笑着回答：“是的，你可以买。”

土耳其2017年与俄罗斯签订协议，购买4套S-400型防空导弹系统。土耳其国防部27日宣布，开始接收第二批S-400系统装备，交付持续1个月。

埃尔多安说，土耳其军方正在接受如何使用S-400系统的培训。

美国先前多次警告土耳其不要购买这一系统，认为这一俄制系统无法与北大西洋公约组织武器系统兼容并且可能帮助俄罗斯定位、追踪美国的F-35型战机。（王雪梅）（新华社专特稿）

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)