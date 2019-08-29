阻击“无协议脱欧” 英在野党“对表”

英国多个反对党的领导人27日宣布，将以立法方式迫使首相鲍里斯·约翰逊再度申请推迟英国脱离欧洲联盟的日期，阻止10月底可能发生的“无协议脱欧”。

首相府方面同一天指认反对党企图“破坏”政府与欧盟就“脱欧”事务的磋商。欧盟委员会主席让－克洛德·容克当天与约翰逊通话，继续显现欧方就“备份安排”立场较先前软化。

【推迟“脱欧”】

英国最大反对党工党党首杰里米·科尔宾和影子内阁财政大臣约翰·麦克唐奈27日与其他反对党多名领导人会商后同意，迫使政府第三次延期“脱欧”是最有可能赢得多数议员支持的策略。

与会者包括自由民主党党首乔·斯温森、独立议员组织领导人安娜·苏布里、威尔士民族党党首亚当·普赖斯、苏格兰民族党议会领袖伊恩·布莱克福德和绿党议员卡罗琳·卢卡斯。

英国“脱欧”日期已两度推迟，目前定在10月31日。首相约翰逊承诺“无论如何”带领英国如期“脱欧”，即便以“无协议脱欧”方式。这招致不少议员反对。

路透社报道，反对党领导人27日同意“复制”今年早些时候的行动。他们当时首先夺取了议会议程决定权，进而通过法律，迫使时任首相特雷莎·梅向欧盟申请延期“脱欧”。

反对党议员同时已修订法律，确保议会9月和10月有数天会期。这将进一步加大约翰逊政府强行中止议会、推行“无协议脱欧”的难度。

【相位“暂保”】

英国《泰晤士报》28日报道，反对党同意优先采取带有“法律优势”的策略，而非工党党首科尔宾先前提出的组建看守政府并由他出任首相。

这意味着议会下周复会后，首相约翰逊不会马上面临不信任动议。科尔宾27日主持跨党派会晤后说，打算“在恰当时刻”发起不信任动议。

按照《泰晤士报》的说法，27日会晤让各反对党增进了团结。尽管当天没有执政党保守党籍议员与会，但决定冻结不信任动议有望吸引保守党议员“反水”。

工党领导层已致信116名先前投票反对“无协议脱欧”的保守党普通下院议员和独立议员，包括特雷莎·梅和前财政大臣菲利普·哈蒙德，呼吁他们“加入对话”。

另据英国《卫报》报道，工党影子内阁财政大臣麦克唐奈当天与多名反对党领导人在英国圣公会总部大楼发表宣言，同意在政府中止议会时另组议会。位于威斯敏斯特宫的圣公会总部大楼是第二次世界大战期间英国议会的会议地点。

活动组织者说，超过160名不同党派的议员签署宣言。

【“破坏”磋商】

就反对党达成共识，英国首相府一名知情人士27日晚告诉《泰晤士报》，眼见政府与欧盟就“脱欧”事务的磋商取得进展，科尔宾及其盟友“积极寻求破坏英方立场完全不通情理”。

这名知情人士说，反对党方面“理应向英国公众承认，无论如何他们都反对我们‘脱欧’。（但）政府相信政界人士无权选择尊重何种公民投票结果”。

多家英国媒体注意到，英国政府与欧盟的磋商近日显现积极态势。

约翰逊确信，欧盟不再把关联北爱尔兰边界问题的“备份安排”视作“神圣不可侵犯”。继上周与德国总理安格拉·默克尔、法国总统埃马纽埃尔·马克龙和欧洲理事会主席唐纳德·图斯克会谈后，约翰逊27日与欧委会主席容克通话20分钟，双方对话“积极、有实质内容”。

依据欧委会声明，容克说愿意聆听英方就取消“备份安排”所提任何具体设想，只要设想与现有“脱欧”协议的法律条款部分兼容。一名英方官员告诉路透社，感觉欧盟近期就“备份安排”的措辞有所软化。

英首相“脱欧”事务顾问戴维·弗罗斯特定于28日与欧委会商讨“备份安排”。

不过，在爱尔兰副总理兼外交与贸易部长西蒙·科文尼看来，英方迄今所提设想无法替代“备份安排”，“差得远呢”。（海洋）（新华社专特稿）

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