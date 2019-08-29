阿富汗和平还是未知数

美国与塔利班就阿富汗和平问题的第九轮谈判8月22日开始在卡塔尔多哈举行，双方有望达成一项和平协议，明确美军撤军阿富汗的机制。但受到众多不确定因素影响，阿富汗安全形势不容乐观，国际社会仍需努力推动阿富汗和平进程。

和平协议落实难

在双方长达一年的谈判中，至关重要的第九轮谈判在8月26日结束。据“美国之音”8月25日报道，塔利班方面表示，本轮谈判中双方接近于达成和平协议。塔利班发言人穆贾希德在接受采访时称，“双方正在就美国领导的外国军队撤离阿富汗的机制进行细节上的讨论。”目前，美国在阿富汗驻军人数约为1.4万名。根据协议草案，将有5000名美军于年内撤退，另外9000名则应于明年离开。

作为美军撤出的条件，塔利班需要停火、与阿富汗政府进行直接对话；还需与基地组织切断联系、防止阿富汗成为恐怖主义的庇护地；此外，协助打击“伊斯兰国”也将成为塔利班的任务之一。

塔利班能否兑现承诺依然存疑。“双方签订和平协议并不难，阿富汗和平进程更多取决于协议落实和执行的情况。”兰州大学阿富汗研究中心主任朱永彪在接受本报采访时表示，“一方面，塔利班可能会对和平协议内容做出对自己有利的解读，不一定有执行协定的意愿。另一方面，塔利班是否有能力履行和平协议的内容也存在未知数。”

安全局势仍严峻

美国与塔利班组织之间和谈显露积极迹象，但和平协议的签订不足以成为阿富汗局势的决定性转折，其安全形势并未出现好转。此前，美国总统特朗普在接受福克斯新闻采访时表示，即使美军撤离阿富汗，美国政府也将在阿富汗保留“强大”的情报力量。这样一来，撤军过程中双方可能出现争执，发生地区安全事件的可能性甚至会有所增加。

阿富汗内部的不稳定因素也使地区安全面临挑战。朱永彪分析指出：“如果美国依据协议草案在两年内彻底撤军，阿富汗将会出现资源真空的情况。外界援助的急剧减少将动摇阿富汗内部稳定，也会导致阿富汗内部安全力量发生变化。塔利班如果处理不好与阿富汗政府军之间的关系，两者将长期处于冲突状态。”

极端组织不断为地区安全蒙上阴影。阿富汗黎明新闻网报道称，在阿富汗政府忙于应对塔利班不断加码的武装斗争之际，“伊斯兰国”已日渐壮大并成为阿富汗“新的安全威胁”。《阿富汗时报》21日发表社论认为，“伊斯兰国”等恐怖组织在阿富汗境内的据点和活动增加，已经对阿富汗和平构成严重威胁。表面上，阿富汗和平进程进展顺利，但安全局势依然严峻。

各方斡旋促和平

阿富汗想要恢复稳定和平静，仍旧任重道远，各方正在积极推动和平进程。

中国一向支持“阿人主导，阿人所有”的和解进程，在阿富汗问题上发挥着建设性作用。上个月，中国、俄罗斯、美国、巴基斯坦四方代表在北京举行了阿富汗问题第三次磋商。四方呼吁立即启动塔利班同阿富汗政府和其他阿富汗人之间的阿人内部谈判，并进一步同意这些谈判应尽快达成和平框架。

俄罗斯《独立报》网站7月22日发表文章称，俄专家认为在今年7月在伊斯兰堡举行的阿富汗、中国和巴基斯坦外交代表会晤成为中国在阿富汗问题上作用加强的又一迹象。

德国也在力所能及范围内为阿富汗的和平进程作出贡献。今年7月，由卡塔尔和德国共同主办的阿富汗内部和平会议在卡塔尔首都多哈举行。会议发表声明，呼吁就阿富汗问题进行全面谈判。德国官员表示，本次会议有助于阿富汗各派别间建立互信，为阿内部谈判铺平道路。

俄罗斯于2017年、2018年连续两年在莫斯科组织阿富汗和谈，为阿富汗内部对话创造平台。去年11月，阿富汗反政府武装塔利班首次派出代表团参加在俄首都莫斯科举行的第二轮阿富汗和谈。

朱永彪认为，俄罗斯、德国等国家积极介入，表明支持阿富汗政治和解的态度，有助于推动塔利班加入阿富汗和平进程。

(责编：李圆征(实习生)、杨牧)