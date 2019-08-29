G7何以沦为“吵架俱乐部”？ （环球热点）

G7峰会现场。

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当地时间8月26日，G7（七国集团）峰会在法国比亚里茨落下帷幕。继去年的“史上最分裂G7峰会”之后，今年种种细节表明，7个成员国之间仍嫌隙颇深。峰会之前，法国总统马克龙表示，预计不会发表任何联合公报。对此，外媒评述称，尽管G7一直试图在维护全球经济增长和国际秩序方面发挥主导作用，但不发表联合公报及其背后的成员国分歧意味着该组织影响力下降的态势不可阻挡。

再现“高层口角的闹剧”

分歧与争吵似乎已经成为G7峰会不可缺少的元素。

在本次G7峰会召开之前，虽然东道主法国总统马克龙试图通过精心设置议程，降低内部矛盾爆发的可能，美国总统特朗普也强调与其他领导人相处融洽，但外媒依旧普遍认为，今年的峰会可能再次呈现一场“高层口角的闹剧”。

事实上，这种“口角的闹剧”在峰会前已经开始。特朗普在8月23日临行前表示，如果法国对谷歌、脸书和苹果等美国互联网技术企业征收数字税，美国将对法国葡萄酒征税。欧洲理事会主席图斯克则称，如果美国征税，欧盟将以类似措施回应。

英国路透社在峰会之前也列举了一串有争议性的议题：特朗普对法国7月通过征收数字服务税的法案不满；美国对各方应对气候变化的努力置之不理；美欧在是否重新接纳俄罗斯回G7的问题上有分歧；欧洲大国试图缓解美国与伊朗之间的关系……

随着峰会落幕，事实表明，这些问题的确横亘于G7成员国之间，成为破坏团结的影响因素。

“当前，G7最大的矛盾还是与国际经济议题有关，即如何改善以WTO为核心的多边贸易体系、未来国际经济秩序应如何安排，这是最重要的分歧。”中央党校国际战略研究院副教授赵柯在接受本报记者采访时分析，美国认为WTO已经不适合当今国际经济面临的新问题、新挑战，因此要么对其彻底改革，要么干脆放弃多边体系，重新回到双边谈判。其他国家的观点则是应该保留WTO多边贸易体系，并拿出进一步改革的方案。

此外，随着G7关注的议题由国际经济议题向军事、安全、政治等领域拓展，更多观点不和考验着成员国之间的友谊。“伊核问题如何解决，北约军费如何分摊，这些都是各国争论的热点。”赵柯说。

“此次G7峰会没有减轻或弥合成员国之间的矛盾。在本次峰会上，特朗普想谈经贸问题，想让其他国家支持贸易战，这只会让分歧进一步加大。”复旦大学欧洲问题研究中心主任丁纯在接受本报记者采访时分析称。

矛盾频出源自利益分化

这两年，成员国之间此起彼伏的“口水仗”将G7的脆弱暴露无遗。美国《华尔街日报》网站称，G7峰会已从过去的国际合作范例，成为如今充斥地缘政治分歧的地雷区。

G7的矛盾为何层出不穷？

赵柯认为，这与G7在全球经济中的分量下降以及由此产生的影响力减弱有关。“G7对全球事务的掌控力和影响力都呈下行趋势，不能再像过去那样发挥决定作用。同时，随着欧洲、日本等美国的伙伴越来越强调自主性，不再对美国完全言听计从，美国在G7内部的主导作用也在下降。在这种情况下，各成员国众说纷纭，达成共识的难度更大了。”

《华尔街日报》指出，G7面临的诸多分歧源于各方对二战后出现的全球贸易与多边合作体系有着不同的看法。

而不同看法的背后，实际是利益的分化。

“欧洲走向一体化的联合道路，这种联合侧重经济领域，在军事方面相对薄弱。因此，欧洲对多边主义及各国协调合作相对依赖。日本、加拿大也是如此。而美国作为头号军事强国，自认有能力走单边主义路线，觉得多边主义反而对其构成限制和约束，不能更好实现美国利益，因此想要摆脱多边主义。”赵柯分析称，这种利益分歧在贸易领域表现明显。“美国在贸易方面总体呈逆差，而欧洲总体处于贸易平衡状态，略有顺差。双方在多边贸易体系中的获益和所处状态不同，利益分化导致它们对全球秩序的看法出现差异。”

在丁纯看来，G7的矛盾凸显还与所处大环境密切相关。“近一二十年来，随着以资本自由流动为特征的全球化进程不断推进，整个世界政治经济及全球治理格局都发生了变化，发达国家的增长率和影响力有所下降，需要重新寻找自身定位。与此同时，各国内部贫富悬殊、民粹主义抬头、对传统建制不满等问题进一步凸显，形成制约和掣肘。这使G7成员国之间形成一致的决定更加困难。”

难以再拥有明显主导力

一个龃龉不断的G7能走多远？

有分析称，G7正处于1975年创立以来分歧最严重的时刻。就在本次G7峰会开幕当天，在距离比亚里茨约30公里的法国小镇昂代，一场反对G7峰会的示威游行声势浩大。观察人士指出，示威者们诉求很多，但有一个共识——G7是富人俱乐部，已不能代表现在的世界。

德国外交关系协会网站日前刊文指出，随着G20在2008年国际金融危机背景下成立，G7这些年失去了一些影响力——在很多全球治理议题上，如果没有新兴市场的参与，问题永远无法得到解决。如果G7成员继续发生公开冲突，无法取得真正的共识，那么该组织迟早会没落。

“在可预见的一段时间内，G7还会继续存在。”赵柯认为，目前看来，G7成员国在合作理念上虽有分歧，但尚未在战略共识上完全走向分化，合作机制总体运行畅通，成员国之间相互协调仍有一定成效。面对“东升西降”的大背景，西方发达国家可能反而会更重视G7这一协调机制，以此抱团取暖，共同面对挑战。“当然，G7影响力下降是一个不可避免的趋势，它难以再如过去那样对全球事务拥有明显的主导性，这是毋庸置疑的事实。”

德国《柏林日报》直言，G7已经很难再像从前那样为全球问题提出西方的方案。

当争论代替讨论、分歧多于一致，G7的未来难免尴尬。《日本经济新闻》报道称，G7内部围绕贸易、金融和货币政策的裂痕加深，束手无策的G7本身正逐渐成为世界经济的风险。

“作为一个‘富人俱乐部’，G7成员国有相同的利益，在经济社会的发展阶段、发展结构、发展理念上也有相似性，因此不至于解散。然而，如果G7因为本身整体实力衰减以及内忧外患导致难以协同一致，始终拿不出实质性的成果或协议，那么它会沦为一个坐而论道的空谈平台，其实际意义、影响力以及成效将越来越弱，这是显而易见的。”丁纯说。

(责编：袁勃)