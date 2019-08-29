巴基斯坦总统、总理会见许其亮

本报伊斯兰堡8月28日电 （记者丁雪真）当地时间8月27日，巴基斯坦总统阿尔维、总理伊姆兰·汗在伊斯兰堡先后会见了正在这里访问的中央军委副主席许其亮。

阿尔维总统说，中国是巴基斯坦伟大的朋友。巴方感谢中方在涉及巴方重大利益关切问题上给予的宝贵支持和帮助，坚定奉行一个中国政策，坚决打击“东伊运”等恐怖势力，全力保护中方在巴人员和机构安全。当前形势下，巴中双方应开展密切沟通与协调，共同维护地区和平稳定。

伊姆兰·汗总理说，巴中是命运共同体，两国友好关系经受了时间和国际风云变幻的考验。巴方积极致力于推动中巴经济走廊建设，愿与中方加强双边和多边框架内的沟通协调，推动深化包括防务安全在内的各领域交流合作，共同应对面临的威胁和挑战。

许其亮说，中巴两国是独一无二的全天候战略合作伙伴，是守望相助的铁杆兄弟。多年来，中巴两国在涉及彼此核心利益问题上一贯相互理解、坚定支持。面对复杂多变的国际和地区安全形势，中方愿与巴方一道，落实两国领导人达成的重要共识，加强战略沟通，深化政治互信，提升防务合作水平，共同维护好地区安全稳定。

应巴基斯坦军队邀请，许其亮一行于8月26日上午抵达伊斯兰堡开始正式友好访问。其间，许其亮还分别会见了巴基斯坦参联会主席祖拜尔、陆军参谋长巴杰瓦、海军参谋长阿巴西、空军参谋长穆贾希德。

中国驻巴基斯坦大使姚敬等参加上述活动。

《 人民日报 》（ 2019年08月29日 03 版）

(责编：袁勃)