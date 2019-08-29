美方不断升级关税威胁伤人害己(钟声)

美国最新一轮对华关税威胁究竟意味着什么？美国公众心里有一本账——冲击美国消费市场，影响范围扩大到“周末喝的精酿啤酒，到演奏的乐器，再到孩子读的书”……所有的分析都表明，美方一些人妄称“加征关税效果巨大”“美国消费者对加征关税分文未花”，完全脱离了现实感。他们应该好好听听美国各界对于肆意加征关税此起彼伏的抗议与谴责，认真面对美国国内日益增多的反对与抱怨。

在经济全球化的时代，各国经济你中有我、我中有你。美国不断升级关税威胁完全是违背经济学基本规律的非理性行为，损害的是美国企业的利益，最终埋单的是美国的普通消费者。中国、美国和世界经济的利益也将因此受到损害。

国际货币基金组织研究人员根据美国劳工统计局的数据发现，因关税上升造成的成本几乎全部由美国进口商承担；摩根大通的报告指出，如果美国政府对中国商品征收最新一轮关税，美国家庭平均年收入将减少1000美元；美国智库“贸易伙伴”研究表明，如美国对所有中国输美商品加征25%的关税，就业岗位将减少216万个。美国企业和美国民众清醒认识到，打着维护美国利益的旗号升级贸易摩擦，不过是美方一些人出于一己私利掩人耳目的诈术，结果只会使美国经济陷入低迷。

美方一些人最近妄言“同中国脱钩更好”，但来自清醒者的分析都说，同中国脱钩意味着美国衰退。美国《外交政策》双月刊网站刊文如此判断：寻求与中国脱钩，只会使美国与全球经济脱钩。《华尔街日报》8月份两次以“纳瓦罗衰退”为题刊发社论，批判以美国白宫国家贸易委员会主任彼得·纳瓦罗为代表的华盛顿决策圈极端偏执人物的主张，警告美国政府的关税政策以及由此产生的不确定性将令美国经济增长放缓甚至陷入衰退。东方资本研究董事总经理安德鲁·科利尔一针见血地指出，肆意加征关税是“一把抵住美国经济咽喉，而不是中国经济咽喉的利剑”。

贸易战没有赢家。面对美国相关行业、企业和消费者对于美国肆意加征关税的痛感不断加剧的现实，美方一些人依然继续挥舞关税大棒，莫非生怕给美国消费者和有关企业、产业造成的损失和伤害不够大吗？

《 人民日报 》（ 2019年08月29日 03 版）

(责编：袁勃)