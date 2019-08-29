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上海社科院举行专家研讨会——

以贸易不平衡为由挑起经贸摩擦违背经济规律

本报记者  谢卫群

2019年08月29日04:48  来源：人民网－人民日报
 

　　8月28日，上海社科院举行“理性应对贸易摩擦，促进经济高质量发展”专家研讨会。专家认为，美方挑起经贸摩擦损人不利己，借贸易战打压中国将犯历史性错误。

　　美方单方面挑起经贸摩擦，给全球经济带来极大不确定性

　　上海社科院院长、国家高端智库首席专家张道根说，美方挑起贸易战，目的是在所谓“美国优先”战略下，重构第二次世界大战结束以来的国际经济秩序。

　　张道根分析，2008年国际金融危机后，美国经济面临一系列重大结构性问题和制度性问题。但是，美国一些人没有检视自己的问题，而是试图通过贸易战，对外转移矛盾，缓解国内矛盾，这个思路本身就是错误的。美方挑起经贸摩擦，给全球经济带来极大不确定性，引发负面效果。

　　数据显示，经贸摩擦带来很大破坏性。全球GDP增速已经出现明显下滑，制造业最明显。美国经济也未能摆脱经贸摩擦升级带来的影响，当前，美国居民消费价格上涨，生产成本上升，美国铁路运输煤炭、钢铁大宗商品运量下降，卡车、货车货运指数连续7个多月下跌。

　　美国在全球化进程中获得巨大利益

　　上海社科院世界经济研究所研究员张幼文表示，用贸易不平衡为理由挑起贸易战，在世界经济学理论上没有依据。中美两国企业间“我想卖，你想买”，最后买卖有差距形成贸易逆差，这是由市场决定的。

　　复旦大学经济学院教授袁志刚认为，始于上世纪80年代的全球化最大的特点是以跨国公司作为主要载体，产业链向全球布局，形成了全球产业链，或者称为全球价值链。这样一个过程正好与中国改革开放相对应，它提高了生产要素的配置效率。

　　袁志刚说，在这个过程中，美国其实获得了巨大的利益。因为美元是世界通行货币，贸易顺差的国家得到了更多的美元，更高的外汇储备，形成的趋势就是美元净流出。各国外汇储备量越高，美国就尽享进口，这是逆差货币发行得到的特殊利益。

　　袁志刚分析，全球化除了贸易自由化以外，更重要的是投资自由化，跨国公司在全球投资，然后它投资的东道国不等于就是消费国，这样就出现了生产地和消费地的分离，在这种情况下，怎么可能实现贸易平衡？全球化条件下讲双边平衡违背经济学基本原理，认为“贸易不平衡就吃亏了”，以此来挑起经贸摩擦是没有道理的。

　　上海社科院研究员徐明棋认为，在全球化背景下，形成了各国能够实现利益共赢的国际分工格局和产业链。如果人为破坏产业链，无论对美国、对中国，还是对全世界，都是不利的。采取加征关税的手段挑起贸易战，试图打破全球化背景下形成的全球产业链和国际分工格局，必然会导致损人不利己的结果。

　　中国市场为包括美国在内的各国企业提供了广阔的发展空间

　　上海外国语大学国际金融贸易学院院长章玉贵表示，美方单方面挑起贸易战，用极限施压手段打压中国，目的是将中国的发展路径纳入美国控制的秩序框架之内。

　　章玉贵认为，美方挑起贸易战，改变不了中美之间业已形成的经济和产业分工。中国市场拥有巨大的吸引力，美国的金融界、企业家和广大消费者最有发言权。

　　同济大学国家创新发展研究院副院长石建勋说，经济规律不可违。企业是经济组织，哪里有钱赚就到哪里生产和消费，这是经济规律，美国政府一些人强行要求美国企业从中国撤出，这样做违反经济规律，跨国公司能答应吗？结论是不言而喻的。中国近14亿人口的巨大市场在世界经济的版图上越来越重要，中国已经拥有超过4亿人的中等收入群体，而且人数还在快速增长中，这是世界上规模最大的中等收入群体，为包括美国在内的各国企业提供了广阔的发展空间，美国一些人试图强行让美国企业撤出，不仅违背市场经济规律，增加了美国制造业负担，也无益于改善民生，无助于美国经济自身发展。


　　《 人民日报 》（ 2019年08月29日 03 版）
(责编：袁勃)
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