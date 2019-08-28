红色文化为山里寒舍插上助飞的翅膀

红色教育基地的是为弘扬爱国主义精神，传承老一辈无产阶级革命家的优良传统，开展各种以红色教育为主题的活动。红色教育将以红土地教育下一代，以哺育人才建设红土地，在烈士鲜血染红的土地上滋养绿生命，实现革命老区的可持续发展。

8月24日，北京密云县干峪沟村山里寒舍与红色传记作家梁金安联合推出干峪沟山里寒舍红色教育基地暨全国第二十四家红色书屋挂牌，并根据干峪沟地理优势及历史革命背景共同开发了红军长征路线。

干峪沟村是革命老区，抗日战争时期共产党领导下的抗日队伍曾在此驻扎、养伤，他们的不畏强敌，英勇献身的精神激励着一代又一代人。革命老区也需与时俱进，实现跨越式的发展。当年曾出现无数的抗日将士乃至将军和元帅的革命老区正在涌现出新一代的风云人物，而且还在呼唤更多的人才加入开发老区的行列。

梁金安说：全国第二十四个红色书屋的挂牌，就传承红色基因而做，运用红色文化、红色教育更是为山里寒舍插上助飞的翅膀。

(责编：李圆征(实习生)、常红)