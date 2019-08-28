感受科技力量 放飞航天梦想

科技是国家强盛之基，创新是民族进步之魂。8月26日，嫦娥五号月球探测器发射前夕，中国儿童少年基金会、内蒙古伊利公益基金会主办，中国科学院空天信息研究院协办的“伊利未来公园2019梦想夏令营”在北京航天城举行开营仪式。

“2019梦想夏令营”是“伊利未来公园—用科技连接世界儿童”科普公益项目的一部分。2017年，中国儿童少年基金会携手伊利共同发起这一儿童科普公益项目。2017年底至今，“伊利未来公园”开展了科普百校行、梦想夏（冬）令营等系列活动。“2019梦想夏令营”成员是来自革命老区河北阜平县龙泉关学校的20名贫困儿童，为满足城乡儿童交流需求，夏令营还邀请了7位城市学生代表作为志愿者。

夏令营期间，孩子们将走进中国科学院空天信息研究院，领略当今前沿科技；参观北京航空航天博物馆，感受中国航空航天建设的发展成就；登上北京古观象台，回溯古人征途星海的梦想；聆听天文学科普讲座，提升科技文化素养。

在开营仪式上，中国首批航天员之一陈全，为营员们作了题为“航天员是怎样炼成的”的科普讲座。陈全讲述了他如何从一名普通家庭的孩子成长为我国首批航天员的经历，介绍了航天员的选拔标准、训练过程、日常工作和生活管理。小营员们各个听得心潮澎湃，他们了解到要成为一名航天员，需要经历多重考验，具备多样素质，为他们立志航天事业播下一粒小小的种子。

中国儿童少年基金会李海菊主任表示，科技兴则民族兴，科技强则国家强。在融合教育、科技教育越来越受重视的今天，我们给予孩子们对探究科学的热情和勇气，更要鼓励孩子们勇于追求属于他们的“科技梦”。希望小营员们都能学习宇航员们身上所表现出来的特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献的“载人航天精神”。

开营仪式后，营员们参观了北京航天城。航天器、航天英雄、航天精神等多个主题展厅的参观，了解到宇航员在太空的生活细节，中国载人航天工程发展历程及其取得的辉煌成就。

(责编：李圆征(实习生)、常红)