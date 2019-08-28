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2019“愿我成为你的太阳”公益活动关爱白血病儿童

2019年08月28日09:49  来源：人民网
 

为了更好地呼吁社会大众对白血病儿童的关注，让更多白血病患儿得到救助，中国儿童少年基金会“夏天基金” 8月25日在北京举办“愿我成为你的太阳”公益活动。活动从白血病患儿角度出发，呼吁更多女性与儿童参加到这个有爱的活动中，共同关注“夏天基金”与白血病儿童。

主要通过公益义卖和公益拍卖的形式募集善款，活动受到社会各界人士的关注，其中义卖会上一大亮点就是由白血病患儿在病房中画的画，表现出孩子们内心的勇敢和乐观。在所有捐赠品中有字画、餐具，书籍等。其中“爱心传播大使”邓婉颖捐出10幅自己亲手画的画，“爱心传播大使”程一墨为此捐出5幅自己的字画作为义卖品，以及社会各界爱心人士的爱心捐赠。本次活动拍卖所得资金将全部用于救助白血病儿童。

中国儿童少年基金会“夏天基金”2016年4月27日在北京航天总医院成立，“夏天基金”是致力于救助贫困家庭儿童急性淋巴细胞白血病的专项基金。

(责编：李圆征(实习生)、常红)
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