中国驻柬使馆提醒中国公民防范电信诈骗

新华社金边8月28日电（记者毛鹏飞）中国驻柬埔寨大使馆28日发布公告，提醒在柬中国公民防范电信诈骗。

公告说，近日，多名中国公民向使馆反映遭受不法分子电话诈骗。不法分子自称使领馆工作人员，采用技术手段伪装成使馆领事保护与协助电话号码，以“涉入刑事案件需要配合调查”“有重要文件需到使馆领取”“有关银行卡有违规现象”等虚假理由，要求接电人向中国国内主管部门或使领馆澄清，并提供回拨电话以进一步联系，有一定迷惑性、欺骗性。

中国驻柬使馆提醒在柬中国公民，使馆不会以电话方式通知中国公民有涉及国内的案件需要处理，不会要求接电人回拨任何电话号码进一步联系。使馆提示，不要相信任何以中国驻柬使领馆名义索取银行卡等个人财务信息、要求转账或汇款的电话及邮件。

公告还说，在柬中国公民如接到类似涉嫌诈骗的电话、邮件等，请务必提高警惕，不要在电话里向陌生人透露自己的姓名、住址、家庭情况、银行账户等个人信息，建议挂断电话并直接报警。如无法辨别是否为诈骗电话，建议拨打使馆对外公布的领事保护与协助电话或通过其他渠道进一步核实。

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