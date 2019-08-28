中国将作为伙伴国亮相土耳其伊兹密尔博览会

人民网北京8月28日电（记者 石畅） 记者此间从中国贸促会召开的新闻发布会上获悉，经国务院批准，应土耳其政府邀请，中国贸促会将代表中国政府以伙伴国身份参加于9月6日至10日在土耳其举办的第88届伊兹密尔博览会。届时，将有62家中国企业展示中国在基础设施、能源、电力、通信、信息技术等领域的技术优势。

据中国贸促会贸易投资促进部部长冯耀祥介绍，此次伊兹密尔博览会中国伙伴国展览展出面积2000平方米，参展企业62家，展示内容涵盖基础设施、能源、电子、通信、信息技术、商业设备、商业及工业机器人、智能穿戴设备、医疗设备、建筑建材、金融、文化等领域。伙伴国展将设立国家形象、企业和地方合作三个展区。其中，国家形象展区立足中土两国未来合作前景，精心筛选中国未来空间站模型、北斗卫星导航系统星座模型、轨道交通车辆模型、彩虹鱼万米级无人深潜器模型四大类展品，在展示中国先进科技成就的同时融入国家形象宣传，促进土耳其各界对中国的了解。企业展区依托中土产业互补优势，邀请到中电投电力工程有限公司、中国电力建设集团有限公司、海能达通信股份有限公司、中国工商银行、中兴通讯、华为、中车等大型知名企业参展，确保遴选一流的企业，达到一流的展示水平，符合伙伴国展出标准，助推两国双边经贸合作取得务实成果。地方合作展区基于中土地方层面的合作基础，邀请到上海和成都地方政府组织当地特色企业参展，实现中土合作中央层面和地方层面的双轮驱动。展览期间，成都市将与伊兹密尔市签署合作协议。

9月6日博览会开幕当天，中国贸促会还将在伊兹密尔举办中国-土耳其贸易投资合作论坛，邀请中国、土耳其两国政商界人士以及赴土参加博览会的其他国家政府及企业代表出席，就共建“一带一路”倡议、两国经贸发展前景、投资政策和环境、在基础设施建设、能源、科技等各方面的合作进行广泛交流。

伊兹密尔博览会已有87年历史，是土耳其历史最长、规模最大的综合性展会，也是每年最重要的国际性活动之一。自2011年起，该博览会实行伙伴国机制。近两年俄罗斯和塞尔维亚分别以伙伴国身份参展。

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