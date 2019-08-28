印度尼西亚一货轮在外海离奇失踪 搜救无结果

中新网8月28日电 据“中央社”报道，当地时间28日，印度尼西亚当局表示，一艘货轮和船上24名船员，在偏远的摩鹿加群岛外海离奇失踪。搜救队前往船舶失去联络讯号的海域，却什么也没找到。

据报道，这艘载着镍矿的货轮船身长190米，上周在从哈马赫拉岛开往苏拉威西岛的途中发出求救信号，不久后中断了无线电联络。

当地搜救队负责人沙马依拉指出，稍早前往摩鹿加群岛一带的行动受阻于风浪过大。货轮最后一次被侦测到踪迹，就在这个地区。

沙马依拉说：“我们抵达目的地后什么也没发现，没有货轮和船员的踪迹，如今行踪成谜。”

报道称，23日，另有一艘船从印度尼西亚第二大城泗水前往婆罗洲城市巴里帕潘途中，突然起火燃烧，造成3人死亡，搜救队救起300多人。

据悉，印度尼西亚拥有超过1.7万座岛屿，高度依赖船舶运输，但船运的安全标准不严格，以致海上死亡事故频传。

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