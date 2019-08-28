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“完全的丑闻”？约翰逊欲暂停英议会遭多方批判

2019年08月28日19:46  来源：中国新闻网
 

中新网8月28日电 综合报道，当地时间28日，英国首相约翰逊表示，他已于稍早前请求女王伊丽莎白二世，使议会在9月9日至10月14日再次休会。同时，女王演讲将安排在10月14日举行，届时距离英国脱欧大限已近在咫尺。据悉，约翰逊的决定一时“引爆”英国政坛。

反对党议员：这是“完全的丑闻”

稍早前，英国广播公司援引唐宁街10号消息人士，首先报道出这一消息，引起英国政坛热议。

批评人士表示，约翰逊此举是阻止议员，在脱欧进程中发挥民主的作用。

保守党后座议员多米尼克·葛里夫，称其为“令人发指的举动”。他警告，这或许将导致对约翰逊的不信任投票，“保守党政府恐因此下台”。

工党副党魁沃特森在社交媒体上表示，“这对我们的民主而言，是完全的丑闻。”

英国前首相约翰·梅杰还警告称，要通过法律手段阻止约翰逊的决定。

不过，约翰逊表示，让议会休会的建议，并非为了推动“无协议脱欧”。同时称，议会仍有“充足的时间”，对脱欧的事进行辩论。

议员恐难阻止“无协议”脱欧

报道称，议会在休会期间，将不再举行辩论或投票，大多数此前没有通过的法案将“流产”。如果休会真的发生，将持续23个工作日。需由议员通过具体日期，但不得阻止休会的决定。

此前一天，英国多党派刚刚发表共同声明，称将在议会休会期结束后，通过法律手段阻止英国无协议脱欧。然而，若女王准许了再次休会，留给议员们的时间大大缩短，他们恐无法实施立法。

约翰逊曾表示，无论是否与欧盟达成协议，都将在10月31日带领英国实现脱欧。

如今，随着日期逐渐临近，英欧谈判迟迟不见进展。约翰逊曾要求，移除脱欧协议中的爱尔兰保障条款。而法国总统马克龙多次强调，不再就脱欧协议内容进行谈判。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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