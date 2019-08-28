2019“一带一路”国别基础设施研讨会在京举办

人民网讯 8月27日，2019“一带一路”国别基础设施研讨会在北京举办。本次研讨会由中国国际工程咨询协会国别咨询委员会、英国基础设施信息服务商IJGlobal和对外经济贸易大学“一带一路”PPP发展研究中心联合主办，爱贝克咨询顾问（北京）有限公司、成都罗卡基建商务信息咨询有限公司承办。

本次研讨会以“中国与‘一带一路’国别基础设施市场PPP发展之路”为主题，来自中国相关政府部门、相关国际工程企业及国际专业机构逾六十人与会，研讨会由对外经济贸易大学“一带一路”PPP发展研究中心执行主任吴卫星主持。中国国际工程咨询协会会长、前驻加蓬、摩洛哥大使馆经济商务参赞王淑敏和IJGlobal亚太区主编Alexandra Dockreay分别致辞。

王淑敏会长在致辞中表示，中国国际工程咨询协会国别咨询委员会自成立以来，已吸收了逾三十名近期回国的驻外经济商务参赞，致力为国内地方政府及企业提供国际资源配置服务，举办本次研讨会，是促进国际资源交流的重要举措。

研讨会邀请第十二届全国政协委员、商务部原副部长陈健就中国PPP项目建设的政府重点和未来机遇发表讲话。

陈健指出，目前中国“一带一路”项目发展迅速，但存在法律不健全、市场热度不高、企业主体尚未成熟等问题，其中投融资渠道过于单一亟待破题。他认为，应该尽快明确法律权益界定、营造有利的政策环境、运用大数据技术加强项目管理，通过打造有代表性的示范项目实现“一带一路”PPP项目的高质量发展。

财政部金融司原司长、中国国债协会会长、对外经济贸易大学“一带一路”PPP发展研究中心主任孙晓霞就中国PPP的道与术发表主题演讲，阐述了中国PPP模式的发展历程。

孙晓霞强调，PPP项目发展不仅仅是微观操作方式的改变，更需要在宏观层面进行体制与机制的变革；同时指出，在中国PPP项目发展过程中经历了一些挫折，遇到了一些发展中的问题，但通过不断扩大开放，加强与国际先进经验的交流与互动，推动政府由管理者向监督者转变，一定可以推进PPP项目在中国的发展。

此外，来自财政部政府和社会资本合作中心、国家开发银行以及相关企业的代表就中国PPP市场国际新参与者的最佳实践和参与模式等问题上进行了深入探讨。与会代表依据各自多年的基础设施项目经验，从不同的角度解读现阶段中国PPP项目遇到的问题。

IJGlobal亚太区主编Alexandra Dockreay与四川大学教授、成都罗卡基建商务信息咨询有限公司首席专家陈传共同主持全体研讨环节。围绕“进入全球基础设施市场的中外合作”的议题，中国国际贸易学会会长、前驻英国公使衔经济商务参赞金旭、前驻泰王国经济商务参赞高文宽等代表进行了研讨。

专家指出了中国企业在英国及东南亚市场遇到的问题，并认为虽然中国机构在全球重大基础设施项目融资和建设中日益活跃，但还存在不熟悉项目所在国的政策环境、法律法规的通病。然而，来自发达国家的国际同行及专业机构在这个问题上拥有丰富的经验，因此，中国企业需要通过不断提升国际合作能力，并加强与国际同行及专业机构合作从而更加有效地进入全球基础设施市场。

研讨会期间，中国国际工程咨询协会与成都罗卡基建商务信息咨询有限公司还就共建“一带一路”国别基础设施大数据平台达成战略合作协议，希望通过大数据平台的建设，为“一带一路”基础设施PPP项目贡献力量。

(责编：刘叶婷、杨牧)