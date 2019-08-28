中国游客减少引起美国旅游界担忧

新华社华盛顿8月27日电（记者刘阳）美国华盛顿旅游局27日发布年度报告显示，2018年，来华盛顿的中国游客为22.6万，比上一年锐减25%。

美国旅游协会近期数据显示，中国游客减少不仅是在美国首都华盛顿，全美的中国游客数量也出现下降。2018年，赴美中国游客比上一年下降5.7%至299万人次。

位于华盛顿附近的乔治王子县旅游推广部门负责人卡尔·史密斯对记者说，当地酒店和餐饮业已经表现出越来越多的忧虑情绪。

对于这一趋势，从业人员认为，中美经贸摩擦是主要原因之一。华盛顿旅游局负责人埃利奥特·弗格森直言：“白宫中发出的一些言论，打击了包括中国在内的外国游客来华盛顿的热情。”纽约旅游部门在一份给业内人士的信中也表示，经贸摩擦是影响中国游客数量的主要因素。

美国旅游从业者还担心，经贸摩擦或导致美国长期丧失中国客源市场。相关数据显示，在中国赴美游客数量减少的同时，赴俄罗斯和其他欧洲国家、澳大利亚和加拿大等地的中国游客数量在快速增长。

弗格森表示，为吸引更多中国游客到华盛顿，当地旅游局采取了一系列措施，包括在微信、微博等中国社交媒体平台上加强宣传以及提升针对中国游客的服务水平等。

(责编：刘叶婷、杨牧)